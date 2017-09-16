AÖA giriş sınavı sonuçları açıklandı

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) giriş sınavı bu sabah yapıldı, sonuçlara açıklandı.

229 adayın başvurduğu sınav, Akademi binasında saat 10.00’da başladı.

Sınav sonuçları AÖA’nın www.aoa.edu.tr internet sitesinden açıklandı.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde Akademide mülâkata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülâkat sonrasında açıklanacak.

Sınıf Öğretmenliği Programı’na 25, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na 20 öğrenci alınacak.

Sınıf Öğretmenliği Programı için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülâkat hakkı kazanacak. Ancak, mülâkat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar mülâkata çağrılacak.

Yazılı giriş sınavı ve mülâkat sonrasında başarılı olacak adayların kesin kayıtları Atatürk Öğretmen Akademisi’nde 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.



Sınav Sonuçları:

http://www.aoa.edu.tr/duyurular/2017/09/aoa_sonuc.pdf