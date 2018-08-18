“Antreposu olmayan firmalara eşitlik sağlanmalı”

Didem MENTEŞ

“İthalatta antreposu olan şirketlerin kuru sabit. Örneğin az önce gümrük komisyoncumuz ile konuştum, alkollü içkiyi dolar kuru 4.06’dan gümrükten almış. Peki antreposuz çalışan ithalatçılar ne yapsın? Kur neyse oradan ödeniyor. Alkollü içkiye 4.06’dan sabit olsun ama bebek mamasına kur neyse o mu olsun?”

İş insanı Mehmet Sebep, sosyal medyadaki bu paylaşımı ile dikkat çekti. YENİDÜZEN, bu konuyu araştırdı, yetkililerle görüştü.

Hükümetin ithal ürünlere yönelik yaptığı gümrük açılımı pek çok işletme tarafından olumlu karşılanırken, antreposuz çalışan iş insanlarını ise memnun etmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan iş insanı Mehmet Sebep, hazırlanan önlemler paketinde alınan kararın daha önceden başlayan bir uygulama olduğunu, antreposuz çalışan ithalatçılar için de döviz kurunun sabitlenmesi ya da benzer bir önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ise hükümetin antreposu olmayan işletmeler için henüz bir kararı olmadığını, daire olarak kendilerinin bu yönde bilgi verilmediğini söyledi.

Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, Maliye Bakanlığı’nın bütçesini koruma adına, ithal ettiği ürünü doğrudan piyasalara süren tüccarlar için bu aşamada bir iyileştirmenin söz konusu olmadığını belirterek, döviz artışının devam etmesi halinde ileriki tarihlerde bu yönde bir açılımın Maliye Bakanlığı’nın gelir gider durumuna göre yapılabileceğini açıkladı.

Sebep: “Eşitsizlik söz konusudur”

İthalatçı Mehmet Sebep, hazırlanan önlemler paketinde alınan kararın daha önceden başlayan bir uygulama olduğunu dolayısıyla antreposuz çalışan ithalatçılar için de döviz kurunun sabitlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Sebep, “antreposu olan şirketlere belirli bir kurdan gümrük alıyorlar, kur yükselse de o kurdan gümrük almaya devam ediyorlar. Ben antreposuz çalışırım, bebek maması getiririm ve getirdiğim günün döviz kuruna göre ödeme yaparım. Burada bir eşitsizlik söz konusudur. 24 Nisan’dan sene sonuna kadar antreposu olanlar için alınmış bir tedbir var. Tekrar böyle bir önlem alıyoruz gibi 24 maddenin içine bunun da konulmasının anlamı nedir? Hızlıca alınmış kararlar söz konusudur. Sadece antreposu olan şirketlere ayrımcılık yapılmış gibi bir durum söz konusudur”

Deveci: “Antrepo ile çalışmayanlara yönelik alınmış bir karar henüz yok”

“24 Nisan’dan itibaren antrepoya girecek mallara giriş tarihindeki veya işlem tarihindeki döviz kuru hangisinde daha düşükse o kurdan gümrük alınması kararlaştırılmıştır” diyen Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Deveci, şu anda yapılacak uygulamanın da daha önceki tarihleri kapsayacak şekilde genişletilmesi olduğunu söyledi.

Gümrükte antrepo ve ithalat rejimleri olduğunu aktaran Deveci, “biri mal getirdiği zaman ya antrepoya koyabilir ya da bütün vergilerini ödeyerek piyasaya çekebilir. Bugün gelen mala her durumda aynı kur uygulanıyor. Antrepoya konulup 15 gün sonra çekilen malın gümrüğü için de bugünkü kur uygulanacak. Eğer kur yükselmişse bu uygulanır ama eğer kur düşmüş ise işlem günü yapılan kur uygulanır. Yapılan düzenleme bu doğrultudadır.” dedi.

Mustafa Deveci, antrepo ile çalışmayan işletmeler için hükümetin henüz bir kararı olmadığını sözlerine ekledi.

Tokar: “Dövizin artışı devam edecekse ileriki tarihlerde böyle bir açılım getirilebilir

Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, Hükümetin antrepo ile çalışmayan, ithal ettiğini doğrudan piyasalara süren tüccarlar için şu aşamada bir iyileştirmenin söz konusu olmadığını aktardı.

Tokar, antrepoya girecek malların bekleme süresince gümrüğünün arttığını, ürünün durduğu yerde bir pahalılık yaratma unsuru oluşturabileceğinden dolayı devletin alacağından vazgeçtiğini söyledi. Günlük çekim yapan ithal mallarda devletin ekstra bir alacağı olmadığını söyleyen Tokar, ithal ettiğini doğrudan piyasalara süren tüccar için ne yazık ki bir iyileştirmenin söz konusu olmadığını aktardı.

Bu konunun birkaç kez tartışıldığını söyleyen Tokar, şunları belirtti:

“Maliye Bakanlığı’nda kendi bütçesini koruma adına ne kadar esneyip esneyemeyeceği önemlidir. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz aşamada gümrükteki gelir giderin nasıl oluşacağıyla alakalı bunun bir testi yapılacak. Bu gelir- gider oluştuktan sonra riskler ortadan kalkar ve Maliye’nin pozisyonu da imkan verilirse, o koşulda yeni bir açılım daha yapılabilir. Özellikle dövizin artışı devam edecekse ileriki tarihlerde böyle bir açılım getirilebilir. Ama bugün için maliyeyi de korumamız lazım.”