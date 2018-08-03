Antrenörler Derneği’nin yönetimi toplandı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği futbol sezonun sonrasında genel konuları görüşmek üzere yönetim kurulu toplantısı yaptı.

Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda bazı kararlar aldı.

2018 başarıların belirlenmesi

Yönetim kurulu toplantısında Kıbrıs gazetesi tarafından belirlenen 2018 yılının başarılı sporcu ve hakemlerin belirlenmesi için oylama gerçekleştirilerek belirlenen sporcu ve hakemlerin yazılı olarak ilgi kuruma iletilmesi kararı alındı.

Seçimli genel kurul

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tüzüğüne göre 2 yılda bir geçekleştirilen seçimli olağan genel kurul tarihi 27 Eylül 2018 Perşembe akşamı gerçekleştirilmesine karar verildi. Antrenörler dernek başkanlığına aday olmak isteyen adayların dernek sekreterliğine başvuruda bulunması gerekiyor.

Mehmet Solkanat’a Katkı Yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi sağlık sorunu yaşayan üyelerine yönelik yapmış olduğu katkılara devam ediyor. 7 Ağustos 2018 Salı günü İstanbul’da özel Hastahane’de Dr. Burhan Uslu tarafından operasyon geçirecek olan ülkemizin deneyimli teknik direktörlerinden Mehmet Solkanat’a katkı yapılması kararı alındı. Yönetim kurulu toplantısı öneri, değerlendirme ve rutin konular da görüşülerek sona erdi.