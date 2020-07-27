Antika eserler çalmıştı, tutuklandı

Lefkoşa’da girdiği binadan antika eserler çalan zanlı U. G. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, Zanlı U. G.’nin 8 Ağustos 2019 tarihinde Ali Nebih’e ait binaya girip, antika duvar saati, çevirmeli telefon, 15 adet vazo, bir adet siyah renk valiz, gazlı soba ve yağlı boya tabloyu sirkat etmekle methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının sirkat ettiği çevirmeli telefon, soba duvar saatini Surlariçi’nde bir işletmeye sattığının belirlendiğini söyledi.

Soba ve duvar saatinin bulunarak, emare alındığını belirten Polis, zanlının 15.08.2919 yurtdışına çıkış yaptığını ve 24.07.2020 tarihinde turist vizesiyle giriş yapıp tutuklandığını söyledi.

Tahkikatın tamamlandığını belirten Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.