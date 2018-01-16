Antalya’dan gözdağı verdiler

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir, Antalya kampı kapsamında dün bir hazırlık maçı oynadı. Türkiye Ligi ekiplerinden Siirtspor ile karşılaşan Mesarya ekibi, karşılaşmayı 2-0 kazanarak, ikinci devre öncesinde güven tazeledi.

Yenicami gole doymadı

İlk devreyi lider bitiren ve Antalya’da kamp yapan bir başka ekip Yenicami ise çıktığı hazırlık karşılaşmasında rakibini farklı yenmeyi başardı. Hollanda temsilcisi A.V.V Alphen ile Antalya’da karşılaşan siyah beyazlılar, karşılaşmayı 8-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.