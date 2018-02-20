‘Antalya Turizm Tanıtma Memuru’ Nazmi Pınar: “Kuzey Kıbrıs, ajanların cirit attığı bir coğrafya”

UBP- DP Azınlık Hükümeti’nce Antalya Turizm Tanıtma Ofisi’ne, aylık 830 Euro ücretle Turizm Tanıtma Memuru olarak atanan TV sunucusu, İçişleri Bakanlığı eski basın danışmanlarından Nazmi Pınar, sözleşmesi 31 Aralık 2017’de sona ermesine karşın, memurluğunu sürdürüyor…



Meltem SONAY

UBP- DP Azınlık Hükümeti Dönemi’nde, Antalya’da Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma Ofisi’ne, Turizm Tanıtma Memuru olarak atanan TV sunucusu, İçişleri Bakanlığı eski basın danışmanlarından Nazmi Pınar’ın sözleşmesi 31 Aralık 2017’de sona erdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre ‘bütçeye takılan’ Nazmi Pınar’ın sözleşmesinin yenilenmesi veya yerine başkasının atanması için Bütçe’nin geçmesi, sözleşmenin de Bakanlar Kurulu onayından geçmesi gerekiyor…

Aylık net 830 Euro ücretle 15 Haziran 2017’de 6 buçuk aylığına Turizm Tanıtma Memuru olarak atanan ve sözleşmesi bitmesine karşın görevine devam eden Pınar, KKTC Antalya Turizm ve Tanıtma Ofisi ‘Başkanı’ sıfatı ile Türkiye’de katıldığı televizyon programlarında Kuzey Kıbrıs’la ilgili ilginç iddialarda da bulunuyor.

KKTC Antalya Turizm ve Tanıtma Ofisi ‘Başkanı’ sıfatı ile Türkiye’de televizyon programına katılan Pınar, Güney Kıbrıs’ta PKK ve YPG’lilerin rehabilite edildiğinden, Kuzey Kıbrıs’ta FETÖ yapılanması bulunduğuna, Kuzey Kıbrıs’ta ‘AB’den beslenen’ bazı derneklerin eylemler yaptığından, Kuzey Kıbrıs’ın ajanların cirit attığı bir coğrafya oluşuna birçok iddiada bulundu…

KKTC Turizm Tanıtma ‘Memuru’ Pınar’dan açıklamalar:

“Kuzey Kıbrıs ajanların cirit attığı bir coğrafya”

Nazmi Pınar Antalya’da katıldığı bir TV Programı’nda, PKK ve YPG’lilerin Güney Kıbrıs’ta rehabilitasyon edildiğini iddia etti.

Pınar’ın ifadeleri şöyle:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Afrin’de bizim Mehmetçiğimizle çatışan, ayağını, kolunu koparan PKK’lıların rehabilitasyon merkezidir bugün… Bu da günün manşeti olsun.

Daha bundan bir hafta önce eylem vardı Güney Kıbrıs’ta… Makarios Meydanı’nda… PKK’lılar, YPG’liler toplandı”.

“Para nereden gidiyor ve bunlar nasıl böyle manşet atıyor…”

KKTC Turizm Tanıtma ‘memuru’ Nazmi Pınar, TV Programı sunucusunun Afrika Gazetesi’ne ilişkin sorularını da yanıtlıyor…

Şener Levent’i çok iyi tanıdığını iddia eden Pınar, Program Sunucusunun ‘Nereden para gidiyor bunlara’ sorunu şöyle yanıtladı:

“Para nereden gidiyor ve bunlar nasıl böyle manşet atıyor, sorunun cevabı çok basit. Bu manşeti atmadan bir hafta önce o gazete kimleri misafir etti, kayıtlarda var.

Alman gazeteciler oradaydı, İngilizler oradaydı… Bunlar durduk yere, ‘selamın aleyküm, aleyküm selam biz geldik. Nasılsın iyi misin’ çay, kahve içmeye gelmedi. Adam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na alenen, karikatürle hakaret ediyor, onlar için göz bebeği oluyor.

Biz buna tepki gösterdiğimizde, orada yaşayan Anavatanı’na bağlı Kıbrıslı Türkler, orada yaşayan Türkiye kökenliler buna tepki gösterdiğinde ‘aman ha Kıbrıslı- Türkiyeli kavgası, çatışması olmasın’. İşte aslında murat edilen, istenilen bu… Akıllı olmak lazım, dikkatli olmaz lazım”.

“FETÖ’nün KKTC’de yapılanması var ama adım atılmadı”

KKTC Turizm Tanıtma ‘memuru’ Nazmi Pınar, TV Programı sunucusunun, ‘ Peki orada FETÖ- PKK işbirliği mi var Türk Kesiminde’ sorusuna ise şu yanıtları veriyor:

“FETÖ’nün KKTC’de parasal kaynaklarının olduğu, iş adamlarının olduğu çok büyük yapıların olduğu, eğitim sektöründe bazı isimlerin kamuoyuna deşifre edildiğini biliyoruz ama bir adım atıldı mı, hayır.

Niye, işte konu bu… Niye atılamıyor bir türlü…

Atılmaya kalkıldı, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı çıktı dedi ki, ‘Efendim böyle şey mi olur bizde, bunlar şeydir, Namık Kemal da ne çektiyse dedikodudan çekti’ dedi, Sayın Erdoğan da cevabını verdi.

Bizim bir kere KKTC’de yatırım politikalarımızda sorun yok, onu söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti olarak. Bizim orada insani ve karşılıklı ilişkilerdeki politikalarımızda daha farklı bir yol izlememiz gerektiğine inanıyorum.”

“AB’den besleniyorlar… Orada yüz kişi, iki yüz kişi, beş yüz kişi toplanıp da eylem yaptığında tesadüf yapmıyor”

“Ne gibi, bakın orada Avrupa Birliği kaynaklı, sivil toplum örgütü adı altında bazı derneklere korkunç paralar, yardımlar yapılıyor Türk tarafında…

Bazı gazeteler, bazı televizyonlar, bazı medya örgütleri inanılmaz derecede besleniyor bu paralardan. Orada yüz kişi, iki yüz kişi, beş yüz kişi toplanıp da eylem yaptığında tesadüf yapmıyor. Paralar dönüyor…”

“Kuzey Kıbrıs’taki en büyük operasyon ajanların cirit attığı bir coğrafya olması şu anda…”

Amerika- İsrail ikilisinin Kuzey Kıbrıs’a ilişkin planları “İnsanların beyni bulanmış Türkiye’ye karşı çıkmak entelektüellik sayılıyor, Bizi oradan atamayacaklarını bilmiyor mu bunlar” şeklinde soran Tv Programcısı’nın sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Onu bildikleri için bazı Kıbrıslı Türkleri, marjinal dersiniz onlara radikal dersiniz artık adına ne derseniz, hepsi değil tabi, Türkiye’de böyle bir algı operasyonu da var. Ona da müsaade etmeyiz, etmememiz de gerekiyor, genelleme yapılıyor. Ama bazıları var evet, onları kaşıyorlar. Türkiye’yi rahatsız etmek için onlarla ittifak içerisindeler.

Bakıyorsunuz ansızın fonlardan AB Projeleri’nden adını duymadığınız dernekleri, zaten çok popüler oldu bu barış, demokrasi, birlik, dayanışma, mücadele, varoluş…

Kuzey Kıbrıs’taki en büyük operasyon ajanların cirit attığı bir coğrafya olması şu anda… Güneyle Kuzey arasında United Nation askerlerinin serbestçe gezdiği bir yapı var biliyorsunuz.

Fırsat kolluyorlar, fırsatını bulsalar 15 Temmuz akşamı ne oldu hatırlayın, KKTC sınırına yönelik Güney Kıbrıs’taki asker hazırlık yaptı.

Bir fırsatını bulsalardı, fırsat bu fırsat yürü, diyeceklerdi.”

“Erdoğan’a karşı başka bir şey kullanılmak istendi. Kıbrıslı Türkler var böyle 3-5 tane marjinal… Onları atalım öne dediler…”

“İngiliz Üslerine 2 bin de İngiliz Askeri’nin geldiği söyleniyordu, doğru mu” sorusuna da “Çok doğru, hepsi doğru, hepsi hazırlığını yapmıştı” diyen Pınar’ın ifadeleri şunlar:

“Hepsi hazırlığını yapmıştı ama oyunu bir kişi bozdu, çıktı halkına seslendi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün oyunu bozdu.

Erdoğan’a karşı başka bir şey kullanılmak istendi. Kıbrıslı Türkler var böyle 3-5 tane marjinal. Onları atalım öne dediler.

Kendi soydaşlarından Erdoğan’ı hedef yaparsak daha büyük ses getirir diye bir baktınız The Guardian haber yapmış manşet yapmış ‘Binlerce Kıbrıslı Türk yağmur altında Erdoğan’a isyan etti’ diye…

New York Times haber yapmış… Ya siz yıllardır nerdesiniz… Seyahat özgürlükleri ellerinden alındı, ambargo altında eziliyor, ticaret yapamıyor, bir taneniz haber yapmadı… Şimdi bir anda baktık, vay be… İlginç değil mi bunlar.

İçişleri Bakanlığı’nda Basın Danışmanlığı görevi yapmıştı…

Seçim Propagandası döneminde UBP Mitingleri’nin sunuculuğunu yapan Nazmi Pınar, 2013 seçimi sonrası göreve gelen UBP Hükümeti’nde İçişleri Bakanlığı Basın Danışmanlığı görevine getirilmişti.

“Akaryakıt İstasyonu Kurma İzni” ile gündeme gelmişti…

Nazmi Pınar’ın ismi daha sonra 2013 yılında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti’nin seçim yasaklarına günler kala verdiği “Akaryakıt İstasyonu Kurma İzni” ile gündeme gelmişti.

Nazmi Pınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada , “Eşimin ailesinin, eşim adına yatırım amaçlı satın almış olduğu arazinin hissesinin bir kısmına sahip olan diğer kişinin, bu boş duran arazi üzerinde girişim yapmasından ibarettir” demişti.