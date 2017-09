YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye delince karşınızdaki insanlardan alacağınız ilk cevaplardan biri Antalya olur. Bunun sebebi Antalya’nın tüm dünyada tanınan ve çok da sevilen bir tatil destinasyonu olması. Antalya Akdeniz bölgesinde yer alıyor dolayısıyla bir Akdeniz şehri olmanın tüm avantajlarını yaşıyor ve tabi ki bu güzel şehre gelen herkese de yaşatıyor. Söz konusu Antalya gibi doğal ve tarihi güzelliklerin eşsiz bir armoni ile buluştuğu bir coğrafya olunca bu muhteşem ili nereden anlatmaya başlamak gerektiğine karar vermek oldukça zor bir iş. Ancak her yeri çok güzel olsa da Antalya’nın özellikle de söz konusu yaz tatilleri olduğunda ön plana çıkan birkaç noktası bulunduğunu da yadsıyamayız, Kemer ve Tekirova ise Antalya’nın ön plana çıkan bu beldelerinden ikisi ve her yıl yerli, yabancı binlerce kişi unutulmaz tatiller yaşamak için bu iki beldeye kelimenin tam manası ile akın ediyorlar. İnanın ki siz de Kemer ile Tekirova’yı gördükten, bu eşsiz güzellikteki tatil merkezlerinin tadına bir kez vardıktan sonra ilk fırsatta tekrar gelmek için can atacaksınız.

Dünyanın sayılı güzelliklerinden biri Göynük Kanyonu

Antalya’nın en popüler ilçelerinden biri olan Kemer total olarak eşsiz bir güzelliğe sahip ve aynı zamanda hareketli tatillerden hoşlananlar için de gayet uygun bir alternatif zira Kemer’de hareket ne gece ne de gündüz asla bitmiyor. Bununla da kalmıyor zira Kemer Antalya denilince akla gelen birçok tarihi mekâna da ev sahipliği yapıyor. Olympos, Phaselis Antik Kenti beldedeki tarihi yerlerin en önemlileri. Belde ayrıca Beldibi Mağarası ve Yanarateş gibi muhteşem doğa harikalarının da bulunduğu bir destinasyon. Yani Kemer’de gezilip görülecek hem tarihi hem de doğal yerler çok fazla, tatil anlayışınız sadece denize girip güneşlenmekten ibaret değilse, tatil için seçim yaparken yeni yerler, tarihi ve doğal güzellikler de bulunmasına özen gösteriyorsanız Kemer kesinlikle tam size göre. Deniz ve güneş demişken denizin ve güneşin en güzel hallerinin de Kemer’de sizi beklediğinden emin olabilirsiniz.

Kemer Göynük aynı zamanda dünyanın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Göynük Kanyonu ile de tanınıyor. Göynük’ten yaklaşık olarak 4 kilometre uzaklıktaki kanyon 4,5 kilometre uzunluğunda ve doğa yürüyüşü yapmak için sadece ülkemizdeki değil dünyadaki en ilgi çekici parkurlardan biri. Kısacası Kemer merkeziyle de Göynük ile de mutlaka gidilip görülmesi gereken bir yer.

Tekirova’da tatilin tadına doyulmaz

Yine Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı beldelerden biri olan Tekirova da en az Göynük kadar popüler ve güzel. Antalya merkezinden yaklaşık olarak 60 kilometre uzaklıkta yer alan Tekirova’ya ulaşım 1 saat kadar sürüyor. Tekirova koyları, tarihi yerleri ile haklı bir üne sahip ve tüm bu özellikleri Tekirova’nın Türkiye’nin tatil merkezleri arasında ilk sıralarda yer almasına yetiyor da artıyor.

Tekirova otelleri beldenin farklı yerlerine konumlanmış, yani Tekirova’nın dilediğiniz yerinde kalabilirsiniz. Ayrıca popüler bir tatil beldesi olması sebebiyle çok sayıda otel olması sayesinde hem bütçenize hem de kişisel zevkinize ve gereksinimlerinize hitap eden bir otel bulmanız umduğunuzdan çok daha kolay olacak. Otelinizde havuz olsa dahi bizce otelinizden çıkıp Tekirova’nın dillere destan koylarına gidip buralarda zaman geçirmelisiniz, zira Tekirova’yı Tekirova yapan en önemli parçası kesinlikle plajları.

Grand Park Kemer Kemer’de konaklamak için gayet makul bir seçenek. Çok güzel bir otel olmasının yanı sıra konforlu ve keyifli bir tatil deneyimi yaşatmak için her şeyin düşünüldüğü bu otelde konaklayarak Kemer’de anılarınızda daima yer edecek bir tatil yaşayabilirsiniz.