Anorthosis maç fazlası ile lider

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları geride kalırken Anorthosis maç fazlası ile zirvede bulunuyor. Ligde bazı takımlar Avrupa kupalarında eleme maçları oynadıkları için ilk maçlarını bu hafta oynadılar. Ermis deplasmanında 4-0 galip gelen AEK Larnaka haftanın en farklı galibiyetini elde ederken, ligde ilk maçını oynayan APOEL ise deplasmanda Nea Salamina’yı 4-1’lik skorla yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. İlk maçını galibiyetle tamamlayan bir diğer ekip ise Omonia oldu. Omonia evinde Ahna’yı 2-1’lik skorla yendi. Anorthosis ise konuk ettiği Aris’i tek golle yenerek 7 puanla zirvede yer aldı. AEL’in Doxa’yı 1-0 yendiği haftada Baf ile Alki, Olympiakos ile Apollon 1-1 berabere kaldılar.

SONUÇLAR

Ermis - AEK Larnaka: 0 - 4

Omonia – Ahna: 2 – 1

Anorthosis – Aris: 1 - 0

Baf - Alki Oroklini: 1 - 1

Nea Salamina – APOEL: 1 - 4

AEL – Doxa: 1 - 0

Olympiakos – Apollon: 1 - 1