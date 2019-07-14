Anneye, babaya kardeşlere SON VEDA

Fehime ALASYA

Katırcı ailesinin, birbiri için atan dört kalbi, birlikte sonsuzluğa uğurlandı. Bir çocuk, anne ve babasını, abisini ve ablasını uğurladı.

Kaplıca - Yedikonuk arasında, yüzmek için denize giren ve hayatını kaybeden Katırcı ailesinden Ramazan Katırcı,

Filiz Katırcı, Merve Katırcı ve Mert Katırcı dün gözyaşları arasında defnedildi.

Denizdeki faciadan kurtulan 12 yaşındaki Barış ailesini uğurlayanlar arasındaydı… Cenazeler getirildiğinde aile yakınlarının feryatları, küçük Barış'ın hıçkırıkları yürekleri parçaladı…

Öğle namazının ardından Büyükkonuk Mezarlığı’nda defnedilen Katırcı ailesinin dört ferdi, mahşeri bir kalabalıkla uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanı sıra hükümet yetkilileri, siyasiler ve askeri yetkililer ve Katırcı ailesinin dostları ve sevenleri de cenazeye akın etti.

Güçlükle ayakta durdular…

Hayatını kaybeden baba Ramazan Katırcı'nın annesi ve kız kardeşi cenaze töreni boyunca taziyeleri kabul etti. Aile fertleri güçlükle ayakta durdu. Sağlık ekipleri ise hazır bekletildi.

Defin sırasında fenalaşan anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

Hıncahınç kalabalık…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve birçok bakan ile milletvekili de cenazeye katıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, cenaze alanına gelir gelmez küçük Barış’a sarılarak teselli etmek istedi, küçük Barış ve halasının göz aşları sel oldu…

Büyükkonuk köyünde geniş güvenlik önlemleri...

Polis, cenazelerin defnedileceği Büyükkonuk köyünde sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı.

Köy girişinde bekleyen polis ekipleri yanı sıra köy meydanında ve cami çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü…

Ekipler, cenaze öncesi ve sonrası kalabalığın toplanması ve dağılmasında görev alarak, keşmekeş yaşanmasını önledi, trafiğin düzenli akmasına yardımcı oldu.

Küçük Barış için seferberlik…

Denizdeki faciada ailesini kaybeden ve sağ kurtulan 12 yaşındaki Barış Katırcı için adeta seferberlik ilan edildi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun sosyal medya paylaşımının ardından Türkiye’den Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’nın küçük Barış için yardım girişiminde bulunduğu, bunun yanında iş dünyasından bazı çevrelerin Barış’ın eğitimi ve konaklaması için yardımda bulunacağı belirtiliyor.

Hem annesini hem de babasını kaybeden Barış’a babasının maaşının da bağlanabilmesi için çeşitli girişimlerin başlatıldığı diğer bilgiler arasında yer aldı.

Türkiye basınından büyük ilgi…

Ülkede toplumu derinden etkileyen bu olaya, Türkiye basınında da geniş yer verildi.

Cenaze alanında Haber Türk, TRT gibi Türkiye basını da yer alırken, olay ana haber bültenlerinde “KKTC’de aile dramı!”, “KKTC’yi sarsan olay” başlıklarıyla verildi.

Neler yaşanmıştı?

Büyükkonuk ve Kaplıca arasındaki Tulumba mevkiinde önceki gün baba Ramazan Katırcı (48), anne Filiz Katırcı (40), kızları Merve (18) ve oğulları Mert (13) aşırı dalgalı denizde boğularak can verirken, geriye 12 yaşındaki Barış kaldı.

Küçük Barış, çevrede balık avlayan Osman Göztaş tarafından kurtarılmıştı.

Olayda denizde ilk boğulma tehlikesi geçiren Katırcı ailesinden geriye kalan 12 yaşındaki Barış Katırcı, Mağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınmış, ardından taburcu olmuştu. Küçük Barış’a önceki gün psikologlar eşliğinde talihsiz olay anlatılmıştı.

Sosyal Hizmetler ve aile yakınlarının olduğu bir ortamda durum küçük Barış’a açıklanmış, küçüğün vekâletini halasının üstlendiği öğrenilmişti.

Hayatını kaybeden baba Ramazan Katırcı'nın annesi ve kız kardeşi taziyeleri kabul etti. Aile fertleri güçlükle ayakta durdu. Sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve birçok bakan ile milletvekili de cenaze alanında yer aldı.

Cenazeler Büyükkonuk Mezarlığı'na getirildi

Cenazeler alana getirildiğinde annenin feryatları, küçük Barış'ın hıçkırıkları yürek dağladı...

Büyükkonuk köyüne geniş güvenlik önlemleri...

Polis, cenazelerin defnedileceği Büyükkonuk köyünde geniş güvenlik önlemi aldı. Köy girişinde bekleyen polis ekipleri yanı sıra köy meydanında ve cami çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.

Fotoğraflar ve görüntü Fehime ALASYA