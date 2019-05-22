“Annemi kaybedince, darmaduman oldum”

Dila ŞİMŞEK

Lefkeli Hayal Kıran, hayatı boyunca çalışmadan, neredeyse ilçenin dışına bile çıkmadan yaşadığını söyledi…

Kendisini sahiplenen ve evladı yerine koyan anne ve babasını kaybedince, zaten kötü durumda olan evleri, maddi yetersizlikten iyice kötü hale geldiğini belirten Kıran, “Devletten aldığım yardım ile sadece karnımı doyurabildim, üç senedir ise, bana destek çıkan komşumun yanında yaşıyorum. Tüm devlet kurumlarından yardım istemememe karşın, ‘gerekli nitelikleri taşımadığım için’ reddedildim” ifadelerini kullandı.

“Hayat boyu bir fatura ödemedim, bir alışverişe çıkmadım”

Anne ve babasının, kendisini sahiplendiğini ve çocukları gibi sevdiğini, hayatı boyunca geçimini onların karşıladığını söyleyen Hayal Kıran, bu yüzden onları kaybettiğinde tamamen boşluğa düştüğünü, ne yapılacağını bilmediğini anlattı. “Daha önce çalışmadım, hep evdeydim… Çok gezdiğim de söylenemez. Ne bir fatura ödemeye giderdim, ne de küçük bakkal alışverişinin dışına. Bu yüzden ne yapılır, nasıl yaşanır hiç bilmedim. Annemi kaybedince, her şeyimi kaybetmiş gibi oldum. Evi çekip çeviren oydu. Sonrasında ise iş bulamadım” diyen Kıran, şimdi ise kendisine destek çıkan bir komşusunda kaldığını ifade etti.

“Annemin borcu bana kaldı, ödeyemiyorum”

Kıran, “Evimiz zaten çok eski ve tadilata ihtiyacı vardı. Annem de daha önceden, maddi yetersizlikten dolayı yetkililerden yardım istemişti. Ama hiç alamadı…” dedi. Sonrasında annesini de kaybedince, hiçbir gelir kaynağı olmadığı için, evin iyice çürüyüp eskimeye başladığını, yabani otların sardığını kaydetti. Kıran, “Annemin bankaya 10 bin TL borcu vardı. Yaşamını yitirince, ben zaten çalışamaz halde ve hiçbir gelirimin olmamasına rağmen bu borç bana kaldı. Üç senede, yardımla ricayla, devletten aldığım birkaç yüz liralık maaşla 4 Bin TL’sini ödeyebildim” şeklinde konuştu. Bunca zamandır komşusunda kaldığına değinen Kıran, kendisine bir hayat kurmak istediğini vurguladı. “Muhtaç durumda olduğum için devamlı herkes tarafından yanlış yönlendirildim” diyerek devam eden Kıran, “Artık kalıcı ve başkasından destek almadan yaşayabileceğim bir hayat istiyorum ve yardım eli bekliyorum” dedi.