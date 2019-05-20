Anneler kazandı, sıra babalarda

Optimum ve Koop24 kartları ile anneler günü alışverişlerinde harcama yapan 5 Koopbank müşterisi, Anneler Günü Kampanyası çerçevesinde 5 Tam Cumhuriyet Altını sahibi oldu. Noter İbrahim Mısırlıoğlu gözetiminde gerçekleştirilen çekilişte Cumhuriyet Altını kazanan Gürcem Peyman, Janet Kırçay, Doğan Türkal, Elçin Erdem, Çilem Yürekli Beyatlı’ya Koopbank yetkilileri tarafından kazanılan altınlar teslim edildi.

KOOP FROSTY DONDURMA KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ

Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü Müdürü Kemal Kerem Koopbank’ın kampanyalarının yaz döneminde de devam ettiğini kaydetti. Kemal Kerem açıklamasında, Optimum ve Koop24 kart kullanıcılarının harcama yaparken de kazandığını sözlerine ekledi. Kerem, 15 Mayıs günü başlayan “Bu yaz Optimum ile serinleyin” isimli kampanyada Optimum ve Koop24 kartları ile market alışverişlerinde Optimum POS cihazlarından tek seferde 125 TL ve üzeri ödeme yapanların işlem sliplerini markete alışveriş sırasında vererek bedelsiz olarak "1 litre Koop Frosty Dondurma" alabileceklerini vurguladı. Kemal Kerem kampanyanın ilk haftasında kampanyaya yoğun ilgi olduğunu ve bu kampanyanın 15 Haziran tarihine kadar süreceğini söyledi.

BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ GELİYOR

Babalar günü öncesinde Koopbank’ın bu yılda babaları unutmayacağını, babalar günü alışverişlerinde OptimumCard kullanıcıların Optimum POS cihazlarda harcama yaparken yine kazanacağına dikkat çekti. Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü Müdürü Kemal Kerem Babalar Günü Kampanyası detaylarının kısa bir süre sonra kamuoyuna paylaşılacağını da duyurdu.

MİLO VE OPTİMUM PUAN

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte OptimumCard’ın uçuş mili programı olan MilO kullanımlarında da artış olduğunu sözlerine ekledi. Kerem, kart kullanıcılarının yaptıkları her alışverişte ister yurtiçi ister yurtdışı olsun, MilO kazanabileceğini kaydetti ve bu alışverişlerden aynı zamanda OptimumPuan kazanıldığını da vurguladı. Kerem biriken MilO’lar ile müşterilerin bedavaya uçtuğunu, paket tur ya da konaklama hizmetlerinden ücretsiz yararlandığını ifade etti. Kerem kazanılan MilO’ların dört ile çarpıldığını yani MilO’ların dört kat değerli olduğunu açıkladı.