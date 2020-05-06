Anneler Günü, bu yıl 10 Mayıs’ta kutlanacak. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü, bu yıl coronavirüsün gölgesinde geçecek.



Bakanlar Kurulu kararıyla ülkede 4 Mayıs'tan itibaren bazı sektörler açıldı, kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasağı kalktı ancak Anneler Günü’nün de kutlanacağı 10 Mayıs Pazar gününden itibaren her pazar, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Dolayısıyla bu yıl Anneler Günü, evde geçecek. Pazar günleri sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebilecek. Geceleri 21.00-06.00 arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise 15 Mayıs'a kadar sürecek.



Öte yandan Kıbrıs Türk Çiçekçiler Birliği, pazar gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağından anneleri için çiçek almak isteyenlere “Anneler Günü’nü 8-9 Mayıs tarihleri arasında kutluyoruz. Tüm çiçekçiler siparişlerinizi bekliyor” diyerek seslendi.

Çiçekçilerin Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen hijyen tedbirlerini aldığı, telefonla da istenilebilecek siparişlerin tüm adreslere ulaştırılacağı belirtildi.