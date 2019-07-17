Anne ve kızından üzen veda

Kıbrıs’ın güneyinde, anne ve kızın birkaç saat arayla ölmesi, üzüntüye yol açtı.

Politis gazetesi, Lisi (Akdoğan) Belediyesi ve Belediye Meclisi dün bir açıklama yaparak, uzun yıllardır belediye meclis üyeliği yapan ve çalışmalarıyla büyük katkılar sağlayan 54 yaşındaki Eleni İoakim’in ve 87 yaşında olan annesi Maria İoakim’in hayatlarını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini yazdı.

Gazete, 54 yaşındaki Eleni İoakim’in uzun bir süredir kanser tedavisi gördüğünü yazarken annesinin, ölüm nedenine yer vermedi.

Anne ve kız, bugün defnedildi.

Öte yandan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ, sosyal medyada, 7 ay önce Eleni ile "kayıplar"la ilgili bir etkinlikte birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak üzüntüsünü şu şekilde dile getirdi;

"Bundan yalnizca 7 ay once sevgili Eleni Ioakim, Lisi belediyesinin Larnaka'da duzenledigi "kayiplar"la ilgili etkinligimiz sonrasi birlikte fotograf cektirmek icin israr ettiydi. Onun guzel gozlerini, sicak gulusunu, insan yuregini asla unutmayacagim... Hem Eleni, hem annecigi birkac saat arayla vefat ettiler, birlikte defnedilecekler. Yildizlar yoldasin olsun sevgili Eleni... Anneciginle birlikte..."