Doğancı'da dün saat 18:00 sıralarında, av tüfeği ile eşi 52 yaşındaki Nigar Tevfik Erhalk’ın üzerine ateş edip ölümüne sebep olan 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, yoğun güvenlik önlemi altında Lefke Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Doğancı köyündeki ikametgahlarında eşi Nigar Tevfik’i av tüfeği ile vurarak öldüren 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, dün mahkemeye çıkarılarak üç gün tutukluluk aldı…



Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Gökhan Uzun: “Ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı sırada Nigar Tevfik’e bir el göğsüne ateş etmek suretiyle, taammüden öldürdü”

MORGDA ACILI BEKLEYİŞ: Cinayetin ardından dün sabah adaya gelen Erhalk çiftinin kızı Pembe Tevfik Gülçevik, ilk olarak morga giderek otopsi öncesi annesini teşhis etti. Aile yakınları uzun süre Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morgu önünden ayrılmadı.

DOĞANCI’DA DERİN SESSİZLİK:Yaşananlara bir anlam veremediğini ifade eden aile yakınları, hala olayın şokunda… Hem hayatını kaybeden yengeleri için hem de buna neden olan İbrahim Erhalk için oldukça üzgün olduğunu belirten aile yakınları, çiftin hiçbir ekonomik sıkıntısı bulunmadığını, adaya aynı tarihlerde geldiklerini ve aynı ikametgâhta kaldıklarını anlattı.

NEREYE DEFNEDİLECEĞİNE ÇOCUKLARI KARAR VERECEK: Hayatını kaybeden Nigar Tevfik Erhalk’ın cenazesinin Kıbrıs’a mı yoksa İngiltere’ye mi defnedileceği henüz netlik kazanmadı. Erhalk’ın Pazartesi günü defnedilmesi ön görülürken, Kıbrıs’a mı yoksa İngiltere’ye mi defnedileceğine çocuklarının karar vereceği söyleniyor.

Fehime ALASYA

Doğancı’da yaşanan ve ülkeyi yasa boğan cinayetle ilgili tutuklanan İbrahim Erhalk, mahkemeye çıkarılarak üç gün tutukluluk aldı, cinayete kurban giden Nigar Tevfik Erhalk’ın İngiltere’de olan akrabaları ise dün sabah saatlerinden itibaren adaya gelmeye başladı. Çiftin evinin önünde dün de hareketli saatler yaşanırken, İbrahim Erhalk’ın ailesinin bulunduğu Doğancı köyünde ise derin bir sessizlik hâkimdi…

Doğancı’da eşi Nigar Tevfik’i av tüfeği ile vurarak öldüren 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, dün çıkarıldığı mahkemede 3 gün tutukluluk emri aldı.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan İbrahim Erhalk, dün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemi altında Lefke Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İbrahim Erhalk, çıkarıldığı mahkemede ‘taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz silah taşıma’ suçlarıyla itham edilerek, soruşturmanın salimen yürütülmesi için üç gün tutuklu kalmasına emir verildi.

Lefke Kaza Mahkemesi Yargıcı Seran Bensen huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, Güzelyurt Adli Şube Müfettiş Muavini Gökhan Uzun’u tanık olarak dinletti.

Uzun, zanlı İbrahim Erhalk’ın 26 Temmuz tarihinde Doğancı’daki ikametgâhlarında ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı sırada eşi Nigar Tevfik’e bir el göğsüne ateş etmek suretiyle, taammüden öldürdüğünü açıkladı.

“Henüz gönüllü ifade vermedi”

Soruşturmayı yürüten Güzelyurt Adli Şube Müfettiş Muavini Gökhan Uzun, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili bulguları anlattı, zanlının ‘taammüden adam öldürme’ ve ‘adam öldürme’, ‘kanunsuz silah taşıma’ suçlamasıyla methaldar olduğunu belirtti.

Uzun, zanlı İbrahim Erhalk’ın 26 Temmuz tarihinde ailevi sebeplerden dolayı Doğancı’daki ikametgâhlarında tartıştığı sırada eşi Nigar Tevfik’e bir el göğsüne ateş etmek suretiyle, taammüden öldürdüğünü belirtti.

İbrahim Erhalk’ın daha sonra ‘155 polis imdat’ hattını arayarak bilgi verdiğini anlatan Uzun, zanlının olay yerine giden ekiplere yaşananları anlattığın ve kullanılan silahı gösterdiğini kaydetti.

Uzun, silahın ve silahtan çıkan boş fişeğin emare olarak alındığını belirtti.

Olayın ciddi bir mesele olduğuna dikkat çeken Uzun, zanlının serbest kalması durumunda meseleye etki edebileceğini ve henüz gönüllü ifade vermediğini anlattı.

Uzun, konu silah ve silahtan çıkan boş fişekle ilgili balistik inceleme yapılacağını, ifadesi alınacak kişilerin olduğunu işaret ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk

Mahkemede aktarılan olgular ışığında meselenin ciddiyetini de dikkate alındığını ifade eden Yargıç Seran Bensen, zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı, Pazartesi günü yeniden Lefke Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Neler Yaşanmıştı?

Doğancı’da sakin 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, önceki gün saat 18:00 sıralarında 52 yaşındaki eşi Nigar Tevfik Erhalk’ı av tufeği ile vurarak öldürmüştü.

Erhalk çiftinin uzun yıllardır İngiltere’nin Londra şehrinde yaşadığı ve yılda bir kez Kuzey Kıbrıs’a tatile geldiği öğrenilmişti.

11 Temmuz’dan beri adada tatilde bulunan Erhalk çiftinin biri kız ikisi erkek üç çocuk sahibi olduğu biliniyor. İngiltere’de restoranları bulunan İbrahim Erhalk’ın yıllar önce kız kardeşini trafik kazasında kaybettiği de edinilen diğer bilgiler arasında yer almıştı.

Morgda acılı bekleyiş, Doğancı’da derin sessizlik

Beklenmedik cinayetle yasa boğulan aile hala olayın etkisinde… İbrahim Erhalk’ın ailesinin bulunduğu Doğancı köyünde derin bir sessizlik hakimken cinayete kurban giden Nigar Tevfik Erhalk’ın İngiltere’de olan akrabalarının ise dün sabah saatlerinden itibaren adaya gelmeye başladığı öğrenildi.

Cinayetin ardından dün sabah adaya gelen Erhalk çiftinin kızı Pembe Tevfik Gülçevik, ilk olarak morga giderek otopsi öncesi annesini teşhis etti. Çiftin İngiltere’de olan oğullarının ise bu sabaha yakın adaya geleceği öğrenildi.

Aile yakınları, otopsi ve cenaze işlemleri için uzun süre Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morgu’nun önünde bekledi.

İddialar

Bu arada Nigar Tevfik Erhalk’ın olay gecesi İngiltere’den gelecek olan kız kardeşini Larnaka Havaalanı’ndan aramaya gitmek istediği ancak İbrahim Erhalk’ın izin vermeyerek, aralarında tartışma çıktığı da iddia edildi. Çiftin boşanma aşamasında olduğunu, Nigar Tevfik’in Kıbrıs’ta da avukat tutarak ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Öte yandan Nigar Tevfik Erhalk’ın annesi ve babasının İngiltere’de yaşadıkları, sağlık problemleri olduğu da öğrenildi.

Kızı morga koştu

Eşi İbrahim Erhalk tarafından cinayete kurban giden Nigar Tevfik Erhalk’ın kızı Pembe Tevfik Gülçevik dün sabah Kıbrıs’a geldi. Pembe, dün sabah morga giderek otopsi öncesi annesini teşhis etti. Larnaka’dan önceki akşam İngiltere’den Kıbrıs’a gelen Nigar Tevfik’in kız kardeşi de morga gelerek, yeğeni Pembe Gülçevik’e sarılarak acısını paylaştı.

Nigar Erhalk’a yapılan otopsinin ardından aile yakınları cenaze işlemleri için uzun süre morgun önünde bekledi.

Nereye defnedileceğine çocukları karar verecek

Hayatını kaybeden Nigar Tevfik Erhalk’ın cenazesinin Kıbrıs’a mı yoksa İngiltere’ye mi defnedileceği akrabaları arasında tartışma konusu olurken, henüz netlik kazanmadı.

Nigar Tevfik Erhalk’ın Pazartesi günü defnedilmesi ön görülürken, Kıbrıs’a mı yoksa İngiltere’ye mi defnedileceğine çocuklarının karar vereceği söyleniyor.

Aile yakınları şokta…

Hayatını kaybeden Nigar Tevfik Erhalk ve onu öldürdüğü için tutuklanan İbrahim Erhalk’ın Doğancı’daki evinde ise dün öğlene dek hareketli saatler yaşandı.

Bazı akrabaları eve giderek incelemelerde bulundu, polisin olay sonrası çektiği güvenlik şeridini kaldırdı.

Yaşananlara bir anlam veremediğini ifade eden aile yakınları, hala olayın şokunda olduklarını belirtti. Hem hayatını kaybeden yengeleri için hem de buna neden olan İbrahim Erhalk için oldukça üzgün olduğunu belirten yakınlar, çiftin hiçbir ekonomik sıkıntısı bulunmadığını, adaya aynı tarihlerde geldiklerini ve aynı ikametgahta kaldıklarını anlattı.