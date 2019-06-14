Anne ile kıza son veda
Kıbrıs'ın güneyindeki seri katil Nikos Metaksas’ın ilk kurbanlarından olan Livia Florentina Bunea ile 8 yaşındaki kızı Elena Natalia Bunea’nın, dün yapılan cenaze töreninin ardından defnedildi.
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Kıbrıs'ın güneyindeki seri katil Nikos Metaksas’ın ilk kurbanlarından olan Livia Florentina Bunea ile 8 yaşındaki kızı Elena Natalia Bunea, dün yapılan cenaze töreninin ardından defnedildi.
Anne ile kız, Lefkoşa'ın güneyine bağlı Aredyu’ya gömüldü. Siyasilerin yanı sıra, kurbanlarının yakınlarının da Romanya’dan gelerek cenaze törenine katıldı.
Livia Florentina Bunea ile kızı Elena Natalia Bunea'nın, cesetleri, Metaksas’ın itirafının ardından, kaybolmalarından yaklaşık 3 yıl sonra, Kırmızı Göl’de yapılan aramalarda valizler içerisinde bulunmuştu.
Görüntü: sigmalive
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