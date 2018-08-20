



Kıbrıslı Türkler onu çok iyi anlamıştı.

O ise bütün Kıbrıslıları…

* * *

Kofi Annan Kıbrıs’ta hiç unutulmayacak.

Adıyla anılan çözüm planı hep orada duracak.

Ada insanı gün gele neler yitirdiğinin farkına varacak.

Annan’ı anlamak istemeyenler, anlamamazlıktan gelenler tarihe farklı geçtiler.

Oysa Annan adı hep ‘barış’ı çağrıştırmaya devam edecek.

* * *

Bir dönemin adıdır Kıbrıs’ta Annan…

Bir dönemecin…

Onu iyi anlayanlar ateş yaktı, gönülden…

Bir dönüşüme vesile oldu adada Annan…

Belki imza konulmadı toplumlar arası anlaşmaya ama Kıbrıs Türk Toplumu yeni bir döneme adım attı.

Karanlıklar, korkular, baskılar vardı.

Toplumsal uyanış yaşandı.

Az şey değişmedi o dönemde.

Siyasette, sosyal yaşamda, basında…

* * *

Kofi Annan bir plan yazdı, De Soto’yla birlikte.

Dönem tam bir fırsattı.

AB üyeliği…

Çözüm…

Kazan-kazan…

Adanın paydaşları için de öyle…

Eşsiz bir fırsattı yakalanan…

Bir adım kalmıştı artık tam bağımsız, AB üyesi, birleşik Kıbrıs’a…

Bayrağı da hazırdı yeni devletin.

Her şey hazırdı.

* * *

Mevsimi gelmişti Annan’la beraber Kıbrıs’ta çözümün…

Umutlar hiç olmadığı kadar canlıydı adada.

Statüko çatır çatır yıkılıyordu.

Annan’ı anlayanlar yıktılar zaten…

Anlamayanlar yüzünden hala ayakta statüko bu adada…

* * *

Şimdiki liderler de ‘Annan’ı anlayanlar’ tarafındaydılar

Sonra bir gün koltuk geldi, anlayışlar değişti.

Sanki başkalarıydı iki toplumlu iki bölgeli federal devlete destek verenler.

Aynıları olsaydı Annan’ı anladıklarını anlardık herhalde…

Yoksa biz mi anlayamıyoruz artık?

* * *

Kofi Annan bütün dünyaya barış gelsin diye uğraştı BM Genel Sekreteri olarak…

Kıbrıs’ta çözüme inandı, çok çaba sarf etti.

Referandumda Güney’den gelen güçlü ‘hayır’ büyük bir moral bozukluğu yarattı Annan’da…

Oysa kuzeyde bayram havasında atıldı oylar sandıklara…

Provası yapılmıştı önceden, Elye’de, Girne’de, ondan…

Buz gibi soğuğa, polis copuna, İnönü’deki tahrip gücü yüksel C4 kalıplarına rağmen…

Kıbrıslı Türkler onu çok iyi anlamışlardı.

O ise bütün Kıbrıslıları…

Her şey başka türlü olacaktı zaten, bütün Kıbrıslılar anlamış olsalardı Annan’ı…

Mesele bu zaten…

Annan?