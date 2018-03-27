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Her evlilik sağlam temeller üzerine atılmalıdır. Zamanla ekonomik veya sosyal çıkarların çatışması, geçimsizlik gibi durumlar ile temelden sarsılan evliliklerde son durak mahkeme salonları olmaktadır. Bu nedenle evlilik öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Anlaşmazlık yaşayan bireylerin boşanmalarında mal bölüşümünden, velayet davalarına kadar taraflar arasında problemler çıkabilmektedir. Evliliğin yasal olarak sonlandırılması işlemine boşanma denir.

Boşanma sürecinin başlaması için belirli şartların taşınması gerekmektedir. Şartların oluşup oluşmadığı, anlaşmalı boşanma - çekişmeli boşanma olup olmayacağı, başvuracağınız avukat yardımı ile bu durumların olgunlaşması sağlanmaktadır. Kayseri boşanma avukatı ile izlenecek yollar, gerekli dokümanlar ve tarafların anlaşmaya gitmesi gibi işlemler kolaylıkla halledilmektedir. Mal paylaşımı ve diğer tüm durumlar için gerekli bilgiyi kayseri avukat bürosundan edinmek mümkün.

Geçerli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma işleminin başlaması için geçerli gerekçeler ile mahkemeye başvurulması gerekir. Taraflar arasında farklı durumların oluşması da bu gerekçelere çeşitlilik kazandırmıştır. En az bir yıl evli kalan çiftlerin, her konuda bölüşüm ve anlaşmayı kendi aralarında bir mutabakata bağlayarak başvurdukları boşanma davaları anlaşmalı boşanma gerekçesi olarak geçmektedir. Sebep bu durumda genel olarak aile içi geçimsizlik ve anlaşamama olarak adlandırılır. Her iki taraf da alınan kararı onayladığı için genelde başka sebep sorgulanmaz ve tek celse de boşanma mahkemesi sonuçlanır. Fakat aldatma, şiddet, onur kırıcı hareket, suça teşvik gibi durumlarda kişilerden biri boşanmayı kabul etmediğinde çekişmeli boşanma gerçekleşir. Dava uzunluğu hakim kararına bağlı olmakla birlikte değişkenlik göstermektedir. Gerekli deliller bulunmakta ise ve mahkemeye sunulan delil ve gerekçeler yeterli ise 6 ay ile 5 yıl arasında boşanma davası sonuçlanmaktadır.

Boşanma İşlemi İçin Hangi yol İzlenmeli?

Boşanmak isteyen çift eğer anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirecek ise, avukatları aracılığı ile doldurulmuş evraklar, mahkemeye başvurmak ve boşanmak için yeterlidir. Eğer ağır veya hafif suç içeren durumlardan dolayı taraflardan biri boşanmak istiyorsa, gerekli deliller ile aile mahkemelerine gerekli başvuruyu yapmaları gerekmektedir. Avukatları aracılığı ile delilleri mahkemeye sunarak dava seyrini hızlandırabilirler. Geçerli boşanma sebeplerinin taşındığı durumlar dava açılarak en hızlı şekilde sonuçlanmaktadır.