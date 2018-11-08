Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık rutin görüşmeleri çerçevesinde Başbakan Tufan Erhürman’ı kabul etti.

Görüşme Cumhurbaşkanlığında saat 10.05’te başladı.

Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında Erhürman: "Siyasi eşitliği sulandıracak bir anlaşma mümkün değil. Anastasiadis'in bunu kabul etmesi gerekir. Varılacak anlaşma iki toplumun iradesini yansıtmalı, işlevsel olmalı" dedi.