'Anlaşma iki toplumun iradesini yansıtmalı'
Erhürman: "Siyasi eşitliği sulandıracak bir anlaşma mümkün değil. Anastasiadis'in bunu kabul etmesi gerekir. Varılacak anlaşma iki toplumun iradesini yansıtmalı, işlevsel olmalı"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık rutin görüşmeleri çerçevesinde Başbakan Tufan Erhürman’ı kabul etti.
Görüşme Cumhurbaşkanlığında saat 10.05’te başladı.
Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında Erhürman: "Siyasi eşitliği sulandıracak bir anlaşma mümkün değil. Anastasiadis'in bunu kabul etmesi gerekir. Varılacak anlaşma iki toplumun iradesini yansıtmalı, işlevsel olmalı" dedi.
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