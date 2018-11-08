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'Anlaşma iki toplumun iradesini yansıtmalı'

'Anlaşma iki toplumun iradesini yansıtmalı'

Erhürman: "Siyasi eşitliği sulandıracak bir anlaşma mümkün değil. Anastasiadis'in bunu kabul etmesi gerekir. Varılacak anlaşma iki toplumun iradesini yansıtmalı, işlevsel olmalı"

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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık rutin görüşmeleri çerçevesinde Başbakan Tufan Erhürman’ı kabul etti.

Görüşme Cumhurbaşkanlığında saat 10.05’te başladı.

Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında Erhürman: "Siyasi eşitliği sulandıracak bir anlaşma mümkün değil. Anastasiadis'in bunu kabul etmesi gerekir. Varılacak anlaşma iki toplumun iradesini yansıtmalı, işlevsel olmalı" dedi.

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