Anlamlı etkinlikte yer aldı

Yenicami altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz yıl Galatasaray altyapısına dahil olarak profesyonel sözleşme imzalayan Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, Galatasaray A takımının dünkü antrenmanında yer aldı.

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına dahil edilen Sivri, milli takımlara gitmeyen oyuncuların yer aldığı isimlerle birlikte çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda önemli isimlerle birlikte çalışan genç yetenek aynı zamanda 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeni ile özel misafirlerin ağırlandığı etkinlikte de yer almış oldu.