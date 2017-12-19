Anlamlı Destek

Digitech İletişim, SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde bakım gören çocukların gelişimi için yapılan sosyal aktivitelerin giderlerini tamamen karşıladı. Şirket, Çocukların sosyal, pedagojik, psikolojik ve bilişsel gelişimine ve gençlerin mesleki rehberliğine katkı sağlayan sosyal aktiviteler için destekçi oldu.

Digiturk Kıbrıs Distribütörü Digitech İletişim tarafından SOS Çocukköyü Derneği’ne yapılan destek sayesinde dernek bünyesinde bakım verilen gençlerin kendi ayakları üzerinde durmaları ile ilgili meslek seçimi konusunda destek programlarının uygulanması, çocukların psiko-pedagojik gelişimlerini desteklemek için materyallerin temini ve hizmet alımları, çocukların yaşam becerilerini geliştirmeleri için program ve eğitimlerin uygulanması, bireysel gelişim planlarının gerçekleşmesiyle ilgili ihtiyaçların karşılanması, bayram, yeni yıl, 23 Nisan gibi özel günlerde harçlık ve kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması, çocukların kültürel ve sanatsal aktivitelere katılımlarının sağlanmasının yanında, SOS Ailelerinin yaz döneminde çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirebilmeleri ve tatil olanaklarının yaratılması sağlanmıştır.

Tarafların dün SOS Çocukköyü Derneğindeki buluşmasında Digitech İletişim tarafından yapılan katkılarla gerçekleştirilen aktiviteler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri ayrıca Digitech İletişim yetkililerine katkılarından ötürü teşekkür plaketi taktim etti.

Ziyaret sırasında SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter yaptığı açıklamada; derneğin programının her geçen gün genişlemesi ve faydalanıcılarının artması noktasında toplumdan aldığı desteğin de aynı oranda artmasının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, Digitech İletişim’e SOS Çocukköyü Derneği’ne yapmış olduğu bu önemli katkıdan ötürü teşekkür etti.

Digitech İletişim Genel Koordinatörü Hasan Çerkez ise yaptığı açıklamada;

“SOS Çocukköyü Derneğinin çalışmalarını takdir ve beğeniyle takip ediyoruz. Derneğin; çocukların ve gençlerin gelişimi için gösterdiği itinalı çalışmalara biz de destek vermek, katkı koymak istedik. Çocuklar bizim geleceğimiz, geleceğe destek vermek çok anlamlı ve özel. Bu bağlamda; Digitech iletişim olarak gelirimizin bir kısmını üyelerimiz adına SOS Çocukköyü Derneğine bağışlıyoruz. Yaptığımız bu anlamlı işbirliğinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.