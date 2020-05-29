“Anlamak da kabul etmek de mümkün değil”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinde çalışanların çalışmadıkları için primi ödenmemesi, sürelerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için prim günü olarak hesaplanması kararının yürürlükten kaldırılmasını eleştirdi.

Bunun anlamın da kabul etmenin de mümkün olmadığını belirten Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, yaşanan kaybın cüzi bir kısmını dahi olsa karşılayan bu uygulamanın kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Erhürman’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“14 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan YGK'ya göre, faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinde çalışanların çalışmadıkları için primi ödenmemiş sürelerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için prim günü olarak hesaplanması sağlanıyordu.

Bu doğru bir düzenlemeydi. Çünkü işçilerin tamamen kendi iradeleri dışındaki sebeplerle çalışamadıkları bir süre dolayısıyla yaşadıkları kaybın hiç olmazsa cüzi bir kısmının giderilmesini sağlıyordu.

Ama nedeni bilinmeyen bir şekilde bu YGK 18 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir YGK ile yürürlükten kaldırıldı ve işçiler bu haktan da mahrum edildi. Ne yapılmaya çalışıldığını anlamak da, yapılanı kabul etmek de mümkün değil.”