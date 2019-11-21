Anketler, farklar, güvenilirlikler…

Bir anket daha açıklandı;

Gezici’nin anketinden sonra Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik anketini yayınladı.

CMIRS’in anketi 15-25 Ekim tarihlerini kapsarken Gezici’nin anketi 26,27,28 Ekim tarihlerinde yapılmıştı.

“Nisan’da hangi adaya oy vereceksiniz?” sorusuna verilen cevapların oranını Gezici’nin anket sonuçlarında hatırlarsak şu şekildeydi;

Mustafa Akıncı 28,2

Ersin Tatar 33,9

Tufan Erhürman 19,7

Kudret Özersay 10,5

Serdar Denktaş 3,7

Erhan Arıklı 4,0

Bir de aynı soruya CMIRS anketinde verilen cevapların oranını aktaralım;

Mustafa Akıncı 38,64

Ersin Tatar 17,92

Tufan Erhürman 15,82

Kudret Özersay 7,51

Serdar Denktaş 5,21

Erhan Arıklı 2,9

İki anketin rakamlarına bakarsak anket tarihleri de neredeyse aynı tarihleri kapsamasına rağmen sonuçlar oldukça farklı… Hangisi doğru gibi bir soru sorulabilir mi? En fazla bir haftalık tarih farkıyla yapılan iki anketin sonuçları böyle farklılık gösterebilir mi? Ancak Gezici’nin anketinde ne ‘kararsız’ ne de ‘oy vermeyeceğim’ gibi seçeneklerin dikkate alınmadığını söylersek anketler hakkında aşağı yukarı bir fikir sahibi olunabilir.

İki ankette oy oranlarına baktığınızda belki çok fark edilmeyebilir ama aday olması muhtemel kişilerin iki anketteki yüzdelik farklarına baktığımızda oldukça farklı bir durum ortaya çıkar. Örneğin Mustafa Akıncı CMIRS anketinde Gezici anketinden +%37 farklı çıkıyor. Yani yüzde 10 gibi görünen fark, iki sonuç rakam arasında yüzdelik olarak hesaplanırsa %37’dir. Ersin Tatar’ın CMIRS anketinde Gezici anketinden -%47, Tufan Erhürman yine CMIRS anketinde Gezici anketinden

-%19, Kudret Özersay sırasıyla -%28, Serdar Denktaş +%40, Erhan Arıklı da -%27 eksik oy oranında çıkmış.

Veya tersi olarak da ele alabilirsiniz. Yani Gezici anketinde CMIRS anketinden aşağı-yukarı gibi… O doğrudur, bu yanlıştır diye işaret etmiyorum ama iki anket arasındaki oy oranlarının çok farklı olmasına dikkat çekmek isterim.

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Anket şirketleri arasında oy oranlarının 3 aşağı, 5 yukarı farklılık göstermesi beklenebilir de örneğin bir ankette 28,2 çıkan Akıncı, diğer ankette nasıl 38,64 çıkar veya tam tersi… Ersin Tatar bir ankette 33.9 çıkarken diğerinde nasıl 17.92 olur… Dediğim gibi 3-5 fark değil, birinin yüzdelik olarak oy farkı 37, diğerinin 47 olmuş.

Ancak iki ankette de sol oyların toplamında yani Akıncı-Erhürman oylarında sağa göre fazla bir fark yokken, sağ oyların toplamında büyük fark var. Gezici anketinde sol oyların toplamı 47.9, CMIRS anketinde 54.46 olduğu görülürken, sağ oyların toplamı sırasıyla 52.1 ve 33.54 olarak görülüyor.

Yani çok güven vermiyor ortaya çıkan rakamlar… CMIRS anketinde seçmenin adaylara oy verme olasılıkları sorusunda ise ‘kesinlikle oy vermem’ denen isimlerin yüzdelik sıralaması önemli… Buna göre %30,1 Akıncı’ya, %39,6 Erhürman’a, % 55,5 Tatar’a, %60,3 Özersay’a, %64,7 Denktaş’a ve %70,3 de Arıklı’ya ‘kesinlikle oy vermem’ demiş. Yani, Akıncı ve Erhürman’ın oy verilebilirlik oranları diğer isimlerden daha yüksek.

Güvenilirlik notu da verilmiş ve Akıncı 5 üzerinden 3,19; Erhürman 2,58; Tatar da 2,13 oy almış.

Nisan’a seçimlere bu isimlerle gidilirse sonucun ikinci tura kalması ve adayların ‘oy verilebilirlik’ ile ‘güvenilirlik’ notlarının sonuçta önemli olacağı söylenebilir.