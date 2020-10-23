“Anket telefonla bilgi derleme yönetimi ile yapılmaya başlandı"

İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, “2020 Hanehalkı İşgücü Anketi”nin coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında telefonla bilgi derleme yöntemi ile yapılmaya başlandığını belirtti.

Salgınının işgücü piyasasına etkilerinin ölçülebilmesi için mevcut soru akışı değiştirilmeksizin, sorulara yeni seçenekler eklendiğini kaydeden Öksüzoğlu, böylelikle istihdamda olan ancak ücretli veya ücretsiz izinde olan, çalışma saatleri değişen, salgın nedeniyle istihdamdan çıkan, işsiz kalıp iş arayan kişilerin sayılarının tahmin edilmesinin planlandığını ifade etti.

“İŞGÜCÜNÜN YAPISI AYRINTILI VE GÜNCEL OLARAK ORTAYA KONUYOR”

İşgücü piyasasının izlenmesinde temel veri kaynağı olan Hanehalkı İşgücü Anketleri’nin İstatistik Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak uygulandığını kaydeden Öksüzoğlu, böylelikle işgücünün yapısının ayrıntılı ve güncel olarak ortaya konduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Öksüzoğlu, anketle derlenen verilerin, yalnızca istatistiki çalışmalarda kullanıldığını, yasa uyarınca, bu bilgilerin hiçbir organ, makam, merci veya kişiye verilemeyeceğini, istatistik amacı dışında kullanılamayacağını ve İstatistik Kurumu araştırmalarına katılımın yasal bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

“TELEFONLA BİLGİ DERLEME YÖNTEMİ KULLANILIYOR”

Hanehalkı İşgücü Anketi’nin örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilen bir çalışma olduğunu, KKTC genelinde her yıl yaklaşık 4 bin 32 hanehalkı ile görüşüldüğünü kaydeden Öksüzoğlu, devam eden Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki anketin alan uygulamasının, 19 Ekim tarihinde, yüz yüze görüşme yöntemi yerine, telefonla bilgi derleme yöntemi kullanılarak başlatıldığını kaydetti.

Öksüzoğlu, şunları kaydetti:

“Anketörlerimiz 1 Kasım 2020 tarihine kadar kendilerine verilen görev listelerindeki haneleri telefonla arayarak anket formlarını doldurmaya devam edeceklerdir.

Anket Kapsamındaki soruların büyük bir kısmı anketin referans dönemi olarak belirlenen 12– 18 Ekim tarihleri arasındaki işgücü durumuna yöneliktir. Salgınının işgücü piyasasına etkilerinin ölçülebilmesi için mevcut soru akışı değiştirilmeksizin, sorulara yeni seçenekler eklenmiştir. Böylelikle istihdamda olan ancak ücretli veya ücretsiz izinde olan, çalışma saatleri değişen, salgın nedeniyle istihdamdan çıkan, salgın nedeniyle işsiz kalıp iş arayan kişilerin sayılarının tahmin edilmesi planlanmaktadır.

Anket süresince İstatistik Kurumu tarafından görevlendirilen anketörlere gerekli kolaylığın gösterilmesi, çalışmanın sağlıklı sonuçlanabilmesi son derece önemlidir.”