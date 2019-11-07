Anket mi, algı operasyonu mu!

Geçtiğimiz günlerde iki anketör gelmişti evimize…

“Anket yapacağız” dediler.

“Kimin anketi, hangi şirket, ne hakkında” diye sorduk.

Cevap veremediler.

Öğrenci kızların eline tutuşturulmuş anket formları, gidin yapın, yapmadan da gelmeyin, çünkü para alamazsınız demişler…

Onlar da harçlık parasını çıkarmak için evleri geziyorlar…

Bazı evler yanıt veriyor ama çoğunlukla yanıt vermekten kaçınılıyor.

Her ne kadar isim sorulmasa da anket sonunda tam adres istenmesi yanıt vermekten kaçınılmasının haklı olduğunu gösterebilir.

Gerçi ankete katılmayan, anket sonunda tam adres istendiğini bilmeden yanıt vermiyor çünkü verdiği yanıtlardan kim olduğunun ortaya çıkması, deşifre olmasını istemeyebilir.

Bir de anket sonunda tam adres istendiğini bilseler evden içeri bile sokmazlar herhalde!..

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Neyse, sorular sorulmaya başlandığında anketi Ersin Tatar’ın yaptırttığı, Tatar’ı öne çıkarmaya, bir algı operasyonu yaratmaya dönük sorular olduğu belli oluyordu.

Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptırılan anketteki sorulara bakıldığında yanıt verenleri istenilen bir yöne doğrultan yanıtlar verdirilmeye çalışıldığı da anlaşılıyordu.

Henüz ortada Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan birileri yoktu ama anket şirketi adayları belirlemiş, o isimlere yönelik sorular soruyor ve yanıtlar alıyordu.

Türkiye’nin Suriye harekâtını da sorular içine katmış ve Akıncı’nın bu konudaki tavrı soruluyor, ‘destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz?’ gibi net verilmesi gereken yanıtlarla da yönlendirmeyi sürdürüyordu.

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda UBP’nin, Özersay’ın ve Türkiye’nin Federasyon dışındaki önerilerini de soruları arasına katarak Federasyon dışında farklı seçenekler olduğunu da ispatlamaya çalışan anketin sonunda yanıtını verenin ismini sormuyor ama tam adresini istiyordu.

Tam adres istemenin nedeni de anketörün anketi gerçekten yapıp yapmadığını kontrol için olabilir ama isim sormamanın da bir anlamı kalmıyor o zaman… Söz konusu kontrolü başka türlü yapmanın alternatifleri mutlaka vardır.

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Sonuçta ankete yanıt verirken hemen fark ettiğim Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na uygunluğunu ispatlamaya çalışan anketin, dün sonuçları açıklanan Gezici anketi olduğu ortaya çıktı.

Sunumun başında olası adaylarla ilgili yorumlarda Ersin Tatar’ı öven, göklere çıkaran “Türkiye’nin isteklerine uygun aday” vurgusu yapılan açıklamada Tatar’ın %33.9 oy oranıyla hem 28.2 ile Akıncı’nın, hem de 19.7 ile Erhürman’ın önünde gösterilmesi de şaşırtıcı değildi.

Tatar’ın yardımcısı Özersay ise 10.5’te kalmıştı. Benim de katıldığım anketteki diğer varsayılan adaylar Erhan Arıklı 4.0, Serdar Denktaş 3.7 destek almış şeklinde sunuluyordu.

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“Kıbrıs Türk Halkının, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamını istemesi, ağırlıklı olarak egemenliğe dayalı konfederasyon veya iki ayrı devletli bir çözümden yana olduğunu ortaya koyması, Maraş’ın açılmasını desteklemesi nedeniyle Sayın Tatar’ın söylem ve politikaları halkta oy ve sempati olarak karşılık buluyor” şeklinde anketin sunumundaki yorum, anketin kim/kimler ve neden yaptırıldığını açıklar gibiydi.