ANKARA'DAN PARA GELECEK Mİ?

Dün sabah Türkiye'nin resmi haber ajansı AA duyurdu haberi, 'TC ile KKTC arasında Mali İşbirliği Anlaşması imzalanacak' diye...

Hem de aynı gün, öğle saatlerinde olacaktı imza töreni. Ve sanal olarak, yani uzaktan ve dijital görüntü ile.

Şaşırmadık tabii.

TC-KKTC ilişkileri böyle bir durumda ve bizi yönetenler bundan rahatsız değiller.

Tam bir 'bayram değil, seyran değil, eniştem beni neden öptü' hali aslında ama şu işe bakın ki aslında bayram!

Zaten Tatar da çok sevindi ve 'bayram hediyesi' alan çocuk gibi şendi.

Bu 'öpme' işinden kendisinin de dün sabah AA vasıtasıyla haberi olmuştu anlaşılan ve ona da sürpriz oldu bu protokol işi.

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İki sayfalık bir metin imzalandı dün TC adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC adına Başbakan Ersin Tatar tarafından.

Bizimkiler pek şen, zira protokolün rakam kısmına odaklanmışlar. 2 milyar 288 milyon TL'lik bir katkıdan söz ediliyor metinde.

'Para geliyor' diye sevindiler hükümettekiler.

"Bakın, TC bize para verecek işte."

Marifet büyük. Ankara'dan para alabilmek büyük başarı.

Siyasetin -geldiği değil- gerilediği nokta bu!

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Fuat Oktay ile Ersin Tatar'ın imzaladığı anlaşma metninde yalnızca para miktarına odaklanıp diğer maddeleri es geçenler, bu toplumdan birçok gerçeği gizlemeye çalışıyor aslında.

Zira TC tarafı 'parayı veririm' diyor ama şartları var.

Nelerdir?

'Ekler'i var anlaşmanın ve onlar harfiyen yerine gelirse eğer para gelebilecek.

Eklerde var. Elektrik dahil, bugüne kadar TC KKTC'den ne talep etmişse, hepsi...

Hatta sanırım fazlası...

Zira ilk defa duyduğumuz ARMA diye bir format daha çıktı bu anlaşmadan.

Neymiş bu ARMA?

'Altyapı ve Reel Sektör İçin İşbirliği Aracı'ymış açılımı.

Kim, ne zaman hazırladı, Allah bilir!

Detay yok, Ek bir metin var açıklanmayan, orada yazıyormuş neler içerdiği.

Bizim bilmemize gerek mi var?

Yok tabii...

TC Elçiliğine bağlı Yardım Heyeti, yani yeni adıyla Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi bilse yeter.

Zaten ne diyor Tatar'ın imzaladığı metin?

'Yardım Heyeti onaylarsa...'

Başbakan değil, heyettekiler verecek kararları yani...

Metindeki 2 milyar 288 milyon rakamına bakıp 'Türkiye para veriyor' demek yanıltıcı olabilir.

Asıl 'bizimkiler ne veriyor' kısmı önemli...

Ne kaldı ki?