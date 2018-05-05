Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış, hayatı felç etti. Yaklaşık bir saat süren sağanak, Mamak ilçesini sular altında bıraktı. Sel suları çok sayıda iş yeri ve araca zarar verdi. Sele kapılan bir kişi korku yarattı.

Aşırı yağış nedeniyle başlayan selde araçlar suda sürüklendi.

Mamak'ta aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok işyerini de su bastı.Caddede bulunan bir kişinin sele kapılması da korku yarattı. Sel nedeniyle Mamak'taki Neşet Ertaş Caddesi'nde bulunan 6 kişi yaralandı.