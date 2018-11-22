Ankara'da jeopolitik gelişmeler ve Kıbrıs konuşulacak
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı , Ankara'da ‘Doğu Akdeniz’deki Jeopolitik Gelişmeler ve Kıbrıs’ konulu toplantı düzenliyor.
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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ankara'da ‘Doğu Akdeniz’deki Jeopolitik Gelişmeler ve Kıbrıs’ konulu toplantı düzenliyor.
Moderatörlüğünü TEPAV AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp’in üstlendiği toplantıya, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri, Milletvekili Armağan Candan ile Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Andros Kyprianou konuşmacı olarak katılacak.
Toplantı, 23 Kasım Cuma günü saat 11.00’da TEPAV'da düzenlenecek.
Toplantıya; Ankara’da bulunan yabancı diplomatlar, akademisyenler ve gazeteciler de katılacak.
TEPAV, etkinlik sonrası katılımcılar onuruna yemek düzenleyecek.
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Etiketler : TEPAV, ctp, akel, armağan candan, Andros Kyprianou
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