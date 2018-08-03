Ankara katliamı davasında sanıklara ağır ceza

103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında 9 sanık hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.