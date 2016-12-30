UBP – DP Azınlık Hükümeti’nin iddialı bir şekilde imzaladığı “2016-2018 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”na uyulmaması krize neden oldu, Maliye tıkandı. Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Meclis’te söylediği “Böyle giderse şubat ayında maaş ödeyemeyiz” açıklamasının ardından, Başbakan Hüseyin Özgürgün apar topar Ankara’ya uçtu.

Ankara’nın takvimlendirilmiş programa uyulmadığı için finansal katkıda frene bastığı iddia edildi.

Mert ÖZDAĞ

Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti (Azınlık) Hükümeti’nin Türkiye ile imzalanan “2016-2018 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”na uymaması, perde gerisinde krize neden oldu.

Hükümetin, bütçede karşılığı olmayan adımlar atması kendi içinde de gerilim yaratırken, Maliye’de yaşanan ‘nakit sorunu’ sonrasında Başbakan Hüseyin Özgürgün dün apar topar Ankara’ya uçtu.

“2016-2018 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nın ekindeki Yapısal Dönüşüm Programı’nı hayata geçirmek, 2018 yılsonuna kadar kamu kesimi borçlanma gereğini 790 milyon TL’ye düşürmek ve yerel bütçe açığını 100 milyon TL seviyesinde tutmak taahhüdü veren UBP-DP Hükümeti’nin gerekli adımları atmaması Ankara’da rahatsızlık yarattı.

Aralık için Türkiye’den beklenen mali katkının ‘tümünün’ gönderilmedi iddiaları var.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Meclis’te söylediği “Böyle giderse şubat ayında maaş ödeyemeyiz” açıklamasının ardından, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün tıkanıklığı aşmak için temaslar yapacağı öğrenildi.

Yapısal Dönüşüm Programı’nda yer alan ve Aralık 2016 itibariyle tamamlanması gereken 33 faaliyetten hiçbiri hayata geçirilmedi.



‘Mali Disiplin terk edildi’ iddiası



Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında yaşanan krizin, UBP-DP azınlık hükümetinin mali disiplini terk etmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

‘Kriz’e bağlı olarak KKTC’nin cari harcamalarında ciddi sıkıntı yaşandığı iddia edildi.

Yapısal Dönüşüm Programı’nda Aralık 2016 itibariyle tamamlanması gereken 33 faaliyetten hiçbiri hayata geçirilmedi.



Rapora yansımıştı



“TC Teknik Heyeti’nin” 27 Ekim 2016 tarihinde toplanarak bazı değerlendirmeleri yaptığı ve bazı kararlar aldığı bir süre önce resmi yazışmalar ışığında ortaya çıkmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği” tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı’na hitaben yazılan ve kısa süre önce YENİDÜZEN’de yer alan “Değerlendirme Belgesinde” KKTC Hükümeti’nin “yapması gerekenler” ile “yapmadıkları” ortaya kondu.

Kıbrıs İşleri Başmüşaviri Tuğrul Biltekin tarafından kaleme alınan ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in de “olur” imzasını taşıyan belgede “KKTC Ekonomik Programı Değerlendirmesi” başlığı altında yapılan toplantı ve alınan kararlar yer alıyordu.

Belgeye göre; KKTC Hükümetince “Yapısal Dönüşüm Programı” kapsamında gerçekleştirilmesi takvime bağlanmış konulardan 2016 Ekim ayına kadar gerçekleştirilmeyen hususları görüşmek ve değerlendirmek amacıyla “TC Teknik Heyeti’nin” 27 Ekim 2016 tarihinde toplanarak bazı değerlendirmeleri yaptığı ve bazı kararlar aldığı anlatılıyor.

Dün Başbakanlık’tan yapılan yazılı bir açıklama ile duyurulan Başbakan’ın Ankara ziyaretinde “Ekonomik ve Mali Protokol gözden geçirilecek” ifadesi, belgenin ileriye taşındığı iddialarını güçlendirdi.



RAHATSIZLIK BELGEYE YANSIMIŞTI… Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği” tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı’na hitaben yazılan ve YENİDÜZEN’in de yayınladığı “değerlendirme belgesi”nde KKTC Hükümeti’nin “sözlerini yerine getirmediği” ortaya konmuştu.

İŞTE ARALIK’TA GÖZDEN GEÇİRİLECEKLER

Belgeye göre KKTC makamları 2016 Aralık ayında yapılması öngörülen “Gözden Geçirme Çalışmaları” çerçevesinde şu tedbirleri ele alacak:

- Yeni Kamu Görevlileri Yasası çıkarılacaktır.

- (Kamuda) ÇALIŞMA SAATLERİNİN düzenlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacaktır.

- Tahakkuk esaslı devlet muhasebesine geçilecektir.

- Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı hazırlanacaktır.

- Muhasebe Denetim Meslek Yasası çıkarılacaktır.

- Eğitim Eylem Planı hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır.

- Burs harcamalarını AZALTACAK şekilde burs kriterleri DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

- Norm kadroya geçilecektir, mevcut öğretmenler buna göre DAĞITILACAKTIR.

- KKTC Faktoring Finans Kiralama Finansman Şirketleri Yasası çıkarılacaktır.

- Üniversitelerin yeterlilik şartları belirlenecek ve her üniversitenin bu şartları karşılayıp karşılamadığı denetlenecektir.

- Yatırım hariç turizm teşviklerinin tamamını kapsayan kaynakların verimli kullanımını amaçlayan yeni bir teşvik mevzuatı çıkarılacaktır.

- Toplu taşıma sisteminin hukuki altyapısı tamamlanacaktır.

- 2017-2020 Tarım Master Planı yayınlanacaktır.

- Tarım Entegre Kayıt Sistemi oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda T.C Tarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır.

- İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulacaktır.

- Bir Protokol yapılarak, TC Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından AB müktesebatına göre oluşturulan Ulusal Meslek Standartlarının ülke koşullarına göre düzenlenerek kullanılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Yasası çıkarılacaktır.

BAŞBAKANLIK: GÖZDEN GEÇİRME… Dün Başbakanlık’tan yapılan yazılı bir açıklama ile duyurulan Başbakan’ın Ankara ziyaretinde “Ekonomik ve Mali Protokol gözden geçirilecek” ifadesi, belgenin ileriye taşındığı iddialarını güçlendirdi.

İKİNCİ UYARI YAZISI DA VAR!

Öte yandan Kıbrıs Postası’ndan Vatan Mehmet’in dünkü haberine göre de UBP-DP hükümetine yönelik 16 Aralık tarihli TC Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği’nden yeni bir uyarı yazısının geldiği, böylece daha önce basına (YENİDÜZEN’e) yansıyan aynı nitelikte “yeni bir ikinci yazının” da kaleme alındığı ortaya çıktı.

Kıbrıs İşleri Baş Müşavirliği, söz konusu yazısında “Aralık 2016 tarihine dönük gözden geçirme çalışmaları çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin yaklaşık iki ay önce 27 Ekim’de bir “mutabakat sağlandığı” da özellikle hatırlatılarak buna rağmen ilerlemenin kaydedilemediğine işaret ediliyor.

CTP-UBP hükümetinin bozulmasına neden olan ve ardından kurulan UBP-DP hükümetinin imzaladığı 2016-2018 Dönemi İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, yapısal reformları “takvimli” olarak gerçekleştirileceğini vaat ediyordu