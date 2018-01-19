Ankaç’dan, “Yok senden daha güzeli” sergisi…

Filiz Ankaç’ın, “Yok Senden Daha Güzeli” adlı sergisi bugün Art Rooms’da açılıyor.

Saat 19.00’da düzenlenecek açılış kokteyli ile sanatseverlerle buluşacak sergi, 16 Şubat’a kadar her gün 12.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

“Yok Senden Daha Güzeli”, Filiz Ankaç’ın son dört yıllık çalışmalarından Art Rooms galeriye taşıdığı bir seçki.

Sergi, güzelliğin merkeze alındığı kadın figürü ile şiddeti simgeleyen mermi, aşk ve şiddete gönderme yapan uçak üçlemesi etrafında şekilleniyor. Süreç modelden bir dizi fotoğraf çekimi ve çini mürekkep bazlı desen çalışmalarıyla başladı.

Ankaç, mermi, uçak ve kadını kullanmasının nedenini, “Uçaklar bizi uzak mesafelere kısa sürede ulaştıran harika taşıtlardır. İnsanlık için çok yararlılar. Bizi dünyaya açıp, özgürleştirdiler. Ancak, insanoğlu insanlığa yarar sağlayan her türden icada yaptığı gibi onu da ölüm makinesine dönüştürmenin bir yolunu buldu. İnsanın zalimliğinin bir sınırı yok. Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombalarını bırakan uçaklar, en acımasız ölüm ve yıkım makineleri oldular. Barışın, umudun, aşkın rengi mavilerin kötü efendileri oldular…Sergim, erkek egemen dünyayı simgeleyen mermiler ve bu dünya ile uyum içinde yasamayı seçen, küresel şiddet ve kadının statüsünün giderek aşağıya çekilmesine katkıda bulunan ‘yok senden daha güzeli’ kadınlarının hallerine eleştiridir.” sözleriyle aktardı.