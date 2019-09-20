Anjiyo ‘koridora’ taştı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin Kardiyoloji Servisinde, kalp hastaları odalara sığmadı, anjiyo sonrasında sedye ile koridorda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Hasta yakınları YENİDÜZEN’e konuştu, isyan etti: “Sağlık, hijyen, bakım diye bir şey kalmamış!”

Kardiyoloji Servisi'nde bekleyen hasta yakınları, hastanenin artık ‘kimseye yetemediğini’ vurguladı, “Hastane koşulları resmen çağdışı” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN, yaşanan yoğunluk sebebiyle hastane sorumlularından veri talebinde bulundu ancak söz konusu verilerin "hazır olmadığı" kaydedildi.

CEMALİYE ŞEKER: “BİZE VERİLEN CEVAP ‘YER YOK’”

Annesini anjiyo için hastaneye getiren Cemaliye Şeker, YENİDÜZEN’e dert yandı. Annesinin saatlerce koridorda sedyede beklemek zorunda kaldığını söyleyen Şeker, “Bize verilen cevap ‘yer yok’ oldu” dedi.

İNANÇ ERDOĞDULU: “ARTIK SEVKLERE BİR SON VERİLMESİ GEREKİYOR”

Abisinin rahatsızlığı sebebi ile hastaneye gelen İnanç Erdoğdulu “Artık sevklere bir son verilmesi gerekiyor. En azından Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt tam donanımlı olsa, şu anki kadar sorun yaşanacağını düşünmüyorum” diye görüş belirtti.

SERHAT ALTEMUR: “YENİ BİR HASTANEYE İHTİYACIMIZ VAR”

Arkadaşının geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle görüşe geldiğini belirten Serhat Altemur ise, “Yeni bir hastaneye ihtiyacımız var ancak sadece iki sene sonrası değil, 50 sene sonrası düşünülerek hareket edilmeli” diye konuştu.

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin Kardiyoloji Sevisi'nde yataklar tamamen doldu, hastalar koridorda, saatlerce sedye üzerinde beklediler.

YENİDÜZEN, bir süredir kamu hastanelerindeki kapasite ve altyapı sorunu ile ilgilenirken, ülkenin tek ‘donanımlı’ hastanesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine tekrar giderek, bu kez Kardiyoloji Servisi'ni gözlemledi, hasta yakınları ile konuştu.

Hastane yetkililerinden, yaşanan aşırı yoğunluk ve personel sorunu sebebiyle veri alınamadı.

Annesini anjiyo için hastaneye getiren Cemaliye Şeker, YENİDÜZEN’e dert yandı. Annesinin saatlerce koridorda sedyede beklemek zorunda kaldığını söyleyen Şeker, “Bize verilen cevap ‘yer yok’ oldu” dedi.

Abisinin rahatsızlığı sebebi ile hastaneye gelen İnanç Erdoğdulu “Artık sevklere bir son verilmesi gerekiyor. En azından Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt tam donanımlı olsa, şu anki kadar sorun yaşanacağını düşünmüyorum” diye görüş belirtti.

Arkadaşının geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle görüşe geldiğini belirten Serhat Altemur ise, “Yeni bir hastaneye ihtiyacımız var ancak sadece iki sene sonrası değil, 50 sene sonrası düşünülerek hareket edilmeli” diye konuştu.

Kardiyoloji Servisi odalarındaki yatakların tamamen dolu olduğu gözlenirken, bir hasta daha, koridorda sedyede yatarak bekletilmek zorunda kaldı. Kimi hasta yakınları, birkaç gün bu servisten tedavi görmek durumunda oldukları için konuşmakta çekimser kaldılar.

“Anneme bir şey olursa hesabını kim verecek?”

Cemaliye Şeker, “Odalar dolu, yoğunluk var dediler, annemi anjiyo sonrası koridora aldılar. Ben de burada yanında oturarak bekliyorum, sabahın erken saatlerinden beri buradayız” dedi.

Annesinin sağlık durumundan endişe duyduğunu dile getiren Şeker, bu koşullar altında iyileşme ve kendisini toparlama sürecinin daha zorlu olacağını ifade etti.

Şeker’in annesi sedyede yatarken, koridoru kullanmak isteyen hasta yakınları, hemşireler ve temizlik görevlileri de sıklıkla özür dileyerek geçmek zorunda kaldı. “Bu şekilde annem nasıl dinlenecek, nasıl kendisine gelecek? Hijyen deseniz sıfır, annem kalbinden rahatsız, kalp insanın en önemli organı, ya bir şey olursa?” diyerek sitemde bulundu.

“Hastane koşulları tamamen çağdışı ve asla kabul edilemez” dedi.

“Yastık istedik, o da yok”

Şeker, annesi getirildiğinde bir personelden yastık istediğini, ancak ‘kalmadı’ cevabı aldığını söyledi. Hastanenin nüfusa yeterli gelmediğini vurguladı. Şeker, “600 TL ödeme yapmak zorunda kaldık, 300 TL anjiyo, 300 TL de kalbinin üzerine konulan kafes gibi bir araç için. Katlanmak zorunda olduğumuz şey de bu işte, insanın aklına keşke özele gitseydim demek geliyor, ama olan var olmayanı var. Ne zaman gereken önem gösterilecek?” şeklinde konuştu.

“Biz üstüne düşmeseydik, abimin kalp krizi geçirme riski olacaktı”

Abisinin rahatsızlığı sebebi ile hastaneye gelen İnanç Erdoğdulu başlarından geçenleri anlattı: “Üç gün önce abimin kalbindeki ağrı sebebiyle hastaneye geldik. Acildeki görevli, klimadan etkilenmiş olabileceğini ve kas tutulması olduğunu söyleyerek tedavi ardından gönderdi bizi. Ağrıların devam etmesiyle abimi özel bir hastaneye götürdük, oradaki doktor, abime acilen anjiyo yapılması gerektiğini söyledi. Yani biz üstüne düşmeseydik, abimin kalp krizi geçirme riski olacaktı… Bu konuda hala sinirliyim.”

Erdoğdulu, hastanenin çok kalabalık olduğunu vurgulayarak, bazı hastaların sedyelerle koridorda beklediğine işaret etti.

“Ben hastanenin artık nüfusa cevap vermediğini düşünüyorum. Kendimce çözüm önerim, diğer ilçelerdeki hastanelerin eksiklerinin giderilmesi ve köylerdeki sağlık ocaklarının da geliştirilmesidir. Artık sevklere bir son verilmesi gerekiyor. En azından Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt tam donanımlı olsa, şu anki kadar sorun yaşanacağını düşünmüyorum” dedi.

“Sadece iki sene sonrası değil, 50 sene sonrası düşünülerek hareket edilmeli”

Arkadaşının geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle görüşe geldiğini belirten Serhat Altemur ise, “Arkadaşım bir operasyon geçirdi ve onu görmeye geldim. Hastane çok yoğun, artık belli bir kapasiteyi tamamen aşmış ve nüfus artışına kesinlikle cevap vermiyor” dedi. Altemur, bunun toplum sorunu olduğunu vurgulayarak, kontrolsüz nüfus artışının kamusal alanlarda büyük sorun yarattığını ifade etti. “Personel var, ama sayı olarak yetersiz kalıyor. Çünkü hasta sayısı çok… Yeni bir hastaneye ihtiyacımız var ancak sadece iki sene sonrası değil, 50 sene sonrası düşünülerek hareket edilmeli” diye konuşan Altemur, çok büyük bir nüfus artışı yaşandığını ve diğer ilçelerdeki hastaneler de ‘yetersiz’ olmasının Lefkoşa’yı kötü etkilediğini söyledi. Altemur, “Eğer daha donanımlı olsalar Lefkoşa’nın yükü azalacak. Artık sağlık konusunda bir şeyler yapılmalı” diye konuştu. Girne Dr. Akçiçek hastanesinin konutların içinde kaldığını ve nüfusun hastane kapasitesinin katlarca fazlası olduğunu ifade etti.

Anjiyo sonrası hastalar, yatakların tamamen dolu olması sebebiyle saatlerce sedyelerle koridorda bekledi.