Anıt mezarı için girişim başladı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kamran Aziz’in anıt mezarı için girişim başlattığını duyurdu. KTEB Yönetim Kurulu adına, KTEB Başkanı Ecz. Süay Sevinç’in açıklaması şöyle:

Dün bazı basın ve yayın kuruluşlarına yansıyan haberlerde Kıbrıs Türk Toplumunun ilk kadın eczacılarından ve besteci olan rahmetli çok değerli hanımefendi Kamran Aziz’in mezarına halen daha anıt mezar yapılmadığı üzerinde durulmuştur.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak 8 Mart 2018 tarihinde kabri başında tüm basınında davetli olduğu anma töreni gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz anma töreninde anıt mezarın halen yapılmamış olduğunu gördük ve yapılması için Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak ivedilikle gerekli işlemlere başladık. Geldiğimiz noktada anma törenine hiçbir basın mensubu katılmadığından dolayı almış olduğumuz kararı ve başlattığımız girişimden medyanın haberi olmamıştır. Kıbrıs Türk toplumuna unutulmaz eserler bırakan saygıdeğer hanımefendi Kamran Aziz hiçbir zaman sahipsiz bırakılmamıştır ve bırakılmayacaktır.