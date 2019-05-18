Aniden rahatsızlandı, yaşamını yitirdi
İskele’de sakin Ukrayna uyruklu 82 yaşındaki Tetiana Bilova, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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İskele’de sakin Ukrayna uyruklu 82 yaşındaki Tetiana Bilova, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgide, dün akşam saat 21.45 sıralarında hayatını kaybeden Bilova’nın ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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