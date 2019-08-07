Aniden fenalaştı, kurtarılamadı

38 yaşındaki Hülya Eker, eşinin ‘sevk’ işlemlerini yaptırırken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Aniden fenalaşan ve solunumu durmuş halde ambulans ile hastaneye kaldırılan Eker, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İki aydan bu yana Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi gören ve uzun süre sonra kurul tarafından Türkiye’ye sevk kararı verilen 42 yaşındaki bir hastanın eşi olan Hülya Eker’in fenalaştığı sırada Elçilik’te sevk işlemlerini yapmaya çalıştığı belirtiliyor.

Vefat eden Hülya Eker ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyükbey, “Hülya Eker, eşinin işlemlerini yaparken elçilikte fenalaştı, çevredekilerin ambulans çağırması üzerine elçilikte ilk yardım müdahalesi yapılarak hastanemize saat 11:11’de getirildi. Kalpte solunum durması olduğu için bir saat boyunca müdahale ederek hayata döndürmeye çalıştık. Ancak maalesef hastamızı tüm çabaya rağmen kurtaramadık. Bugün ilerleyen saatlerde Eker’in otopsisi yapılacak. Olay polis soruşturması kapsamındadır” dedi.