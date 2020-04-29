Ani ve gayri tabii ölüm
Yaşlı bakımevinde kalan Mağusa’da sakin 85 yaşındaki Hüseyin Sennaroğlu, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Yaşlı bakımevinde kalan Mağusa’da sakin 85 yaşındaki Hüseyin Sennaroğlu, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis, “28.04.2020 tarihinde, saat 06:00 sıralarında Mağusa’da sakin Hüseyin Sennaroğlu (E-85) kalmakta olduğu yaşlı bakımevinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.” dedi.
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