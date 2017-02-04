Lefkoşa’da, Övgü Koruoğlu (K-40) ani rahatsızlıkla hayatını kaybetti.

Koruoğlu, dün, evinde solunum yetmezliği sebebi ile rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

UYUŞTURUCUYA 5 TUTUKLAMA

Polis Basın Bülteni’ne göre, Esentepe Balıkçı Barınağı yolu üzerinde, polis tarafından şüpheli olarak görülen bir araçta yapılan aramada, araçta bulunan U.S.(E-24) ve M.M.A.’nın (E-20) tasarruflarında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

U.S. ve M.M.A. ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan K.N.M. (E-24) tutuklandı.

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen D.N.E.’nin (E-26) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. D.N.E tutuklandı

26 Ocak’taki uyuşturucu madde tasarrufu olayı ile ilgili ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen K.T.Ö.(E-39) tutuklandı.

DÜŞÜRÜLEN ÇANTADAN HIRSIZLIK

Dikmen’de, 20 Temmuz Caddesi üzerinde Fatma Sevilay Mutsuzlar tarafından düşürülen bel çantası ve içerisinde muhafaza edilen kimlik kartı, sürüş ehliyeti, 1048 TL nakit para ile muhtelif evraklar, H.A.(E-39) tarafından bulunarak çalındı. H.A tutuklandı.