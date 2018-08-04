Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Dilek'in doktorunun ölümüne sebebiyet olan rahatsızlığın “solunum yetmezliği” olduğu ve soruşturmanın devam ettiği belirtlidi. Diğer bir olayda, Alsancak’ta sakin Samet DEMİRBAŞ (E-28), saat 14:00 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren Golden Valley isimli tatil köyünün havuzunda bulunduğu sırada yaşamını yitirdiği ifade edildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) ZİRAATI VE TASARRUFU

Edremit’te dün saat 14:00 sıralarında, Şht. Recep Sokak üzerinde ağaçlar arasına gizlenmiş saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiyi sulamaya giden C.T.(E-23) polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

HIRSIZLIK

Güzelyurt’ta Dallas Bölgesi mevkiinde, 2015 - 01.08.2018 tarihleri arasında M.M.(E-

43)’nin, kendisine ait narenciye bahçesini sulamak için, sulama birliğine ait ana su hattına izinsiz bir

şekilde müdahale edip, monte ettiği hattı kendi bahçesine çekip sulama yaptığı gerekçesiyle yaklaşık

57.600 ton suyu çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.