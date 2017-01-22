Anı maçı Ülkü Yurdu’nun

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Hastalığa yenik düşerek 2 yıl önce hayatını kaybeden Seda Güreşçioğlu anısına Baf Ülkü Yurdu ile Lefke dün anı maçı yaptı. Mücadelenin 2-2 bitmesi sonucu penaltı atışlarına gidilen maçta Ülkü Yurdu, penaltı atışları sonrasında maçı 7-6 kazandı. Karşılaşmanın ardından söz alan Baf Ülkü Yurdu Başkanı Mehmet Kadri, günün anlam ve önemine hitaben bir konuşma yaptı. Kadri, bu anı maçında maçın dostça bitmesinde etken olan herkese teşekkürlerini sundu. Gerçekleştirilen konuşmanın ardından günün anısına kupalar ve Güreşçioğlu ailesine plaket takdim edildi.