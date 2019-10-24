Anı defteri ailesine gönderilecek

GAÜ İngilizce Öğretmenliği 4.sınıf öğrencisi Kardelen Çetin’in zamansız ölümünün ardından arkadaşları ve akademisyenleri anma tören düzeledi.



Anma töreninde konuşan GAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Özgür Batur, Kardelen’in zamansız ölümünden dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere bütün GAÜ ailesine başsağlığı diledi.



Törenin sonunda Çetin’in ailesine gönderilmek üzere; arkadaşları, akademik ve idari kadro tarafından bir anı defteri hazırlandı.

Hatırlanacağı üzere Kardelen Çetin geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda yaşamını yitirmişti.