Angolemli’nin başkanlığı için Başsavcılık’tan olumsuz sinyal



‘GÖRÜŞ OLUMSUZ’ DUYUMU… Günlerdir hukuki yönden incelemesini sürdüren Başsavcılığın, şu anda başkan vekili olan TDP Milletvekili Angolemli’nin Meclis Başkanlığına ilişkin görüşün ‘olumsuz’ olduğu duyumları var…

ANGOLEMLİ: PARTİLER ARASI ANLAŞMA, ONLARA SORUN!... YENİDÜZEN’e bilgi veren Meclis Başkan Vekili Hüseyin Angolemli, bu konuyla ilgili konuşmak istemedi, “Söz konusu durum partiler arası anlaşmadır, onlarla konuşun” demekle yetindi.

ANGOLEMLİ OLMAZSA, CTP, HP VEYA UBP’DEN BİR İSİM… Angolemli’nin Meclis Başkanı olmasına yönelik Başsavcılıktan ‘olumsuz’ görüş gelmesi halinde Meclis iç tüzüğünün gerektirdiği şekilde grubu olan CTP, HP veya UBP’den bir isim Meclis Başkanı olacak.

Ayşe GÜLER

Meclis Başkanlığı için gözler Başsavcılıktan gelecek görüşe çevrildi. Başkanlığın, Meclis’te 3 milletvekiline sahip TDP’de olacağına yönelik açıklamaların ardından, bu konuda farklı hukuki görüş olması nedeniyle Başsavcılık tarafından talep edilen görüşün bugün Meclis Başkanlığı’na ulaşacağı öğrenildi.

Günlerdir hukuki yönden incelemesini sürdüren Başsavcılığın, şu anda başkan vekili olan TDP Milletvekili Angolemli’nin Meclis Başkanı olması adına vereceği görüşün ‘olumsuz’ olacağı da öğrenildi

Öte yandan YENİDÜZEN’e bilgi veren Meclis Başkan Vekili Hüseyin Angolemli, bu konuyla ilgili konuşmak istemedi, “Söz konusu durum partiler arası anlaşmadır, onlarla konuşun” demekle yetindi.

Başkanlık divanı seçimleri ertelenmişti…

Hatırlanacağı üzere başkanlık divanı seçimleri ise varılan mutabakat gereği bir sonraki birleşime ertelenmişti.

Geçtiğimiz Meclis oturumunda Başbakan Tufan Erhürman, başkanlık divanı seçimlerinin ertelenmesi konusunda milletvekillerine bilgi vermiş, Meclis’te grubu bulunan parti başkanları ile yaptıkları toplantıda divan seçimini erteleme kararı aldıklarını belirtmişti.

Erhürman, bu konudaki hukuki yorumlarda farklı görüşler olduğunu ve bunlar için Başsavcılıktan görüş istediklerini açıklamıştı.

Süreç nasıl işleyecek?

Angolemli’nin Meclis Başkanı olmasına yönelik Başsavcılıktan ‘olumsuz’ görüş gelmesi halinde Meclis iç tüzüğünün gerektirdiği şekilde grubu olan CTP, HP veya UBP’den bir isim Meclis Başkanı olacak.

Meclis’te grubu olmayan partilerden biri, Başkanlık dışında başkan yardımcısı veya katip yardımcısı da olamayacak.

Meclis Başkan Vekili Hüseyin Angolemli:

Partiler arası anlaşma

Öte yandan Meclis Başkan Vekili Hüseyin Angolemli, bu konuyla ilgili konuşmak istemedi, “Söz konusu durumun partiler arası anlaşmadır, onlarla konuşun” demekle yetindi.