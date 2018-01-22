Angolemli ‘soruşturma’ istedi!

Cumhuriyet Meclisi Başkan Hüseyin Angolemli gerek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda, gerek Meclis avlusunda gerekse Meclis çatısında yaşanan istenmeyen olayların meydana gelmesini esefle kınadığını ifade etti.

Angolemli yaşanan güvenlik zafiyeti konusunda Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu Meclis Başkanlığına çağırarak gelişmelerle ilgili malumat aldı ve yasalar çerçevesinde olaylara karışanlar hakkında da gerekli soruşturmanın başlatılmasını istedi.

‘Tutanaklar, ses ve video kayıtları incelenecek, İçtüzük uyarınca gereken yapılacak”

Angolemli ayrıca Genel Kurul içerisinde cereyan eden olaylarla ilgili olarak Meclis tutanaklarının, ses ve video kayıtlarının da incelenerek Meclis İçtüzüğü uyarınca gerekenin yapılacağını ifade etti.

Bu çerçevede demokrasinin ve yasaların KKTC Cumhuriyet Meclisi için vazgeçilmez olduğu, yaşanan olaylar nedeniyle provokasyona gelinmeden uzlaşı kültürü ile halkımıza yakışır şekilde aklıselim olunması gerekliliğine vurgu yapıldı.

FOTOĞRAF DİDEM MENTEŞ