Angolemli: Gerekli önlemler alınacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hüseyin Angolemli, Meclis Genel Kurul Salonu’nda yaşanan olaylarla ilgili araştırmaların devam ettiğini, Meclis İç Tüzüğü uyarınca gerekenin yapılacağını ve bir sonraki Meclis oturumunda gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Didem MENTEŞ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hüseyin Angolemli önceki gün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda yaşanan olaylarla ilgili araştırmaların devam ettiğini, Meclis İç Tüzüğü uyarınca gerekenin yapılacağını söyledi. Angolemli, bir sonraki Meclis oturumunda gerekli önlemlerin alınacağını aktardı.

Meclis avlusunda ve damında yaşanana istenmeyen olaylarla ilgili de yazılı şikayette bulunduğunu, dün Meclise bir polis ekibinin gelerek, Meclis çalışanlarından ifade aldığını söyledi.

“Bir sonraki oturumda önlemler alınacak”

YENİDÜZEN’e konuşan Angolemli, Meclisi Genel Kurulu’nda katiplik görevi esnasında YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yüzüne kağıt fırlatması yanı sıra kurulda cereyan eden diğer olaylarla ilgili tutanakların, ses ve video kayıtlarının inceleneceğini aktardı.

Katiplik görevi yapan bir milletvekilinin böyle bir şey yapmasının doğru olmadığını Angolemli, bir sonraki Meclis oturumunda gerekli önlemlerin alınacağını aktardı.

“Yazılı şikayette bulundum”

Meclis avlusunda ve damında gelişen olaylarla ilgili güvenlik zafiyeti konusunda Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile görüştüğünü, olaylarla ilgili yazılı şikayette bulunduğunu aktaran Angolemli, dün Meclise bir polis ekibinin gelerek, Meclis çalışanlarından ifade aldığını söyledi. Gerekli girişimleri yaptığını belirten Angolemli, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Meclis İç Tüzüğü ne diyor?

Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün yaşanan olaylar ilgili Meclis İç Tüzüğü, Meclis Başkanı tarafından UYARMA VE KINAMA cezası verebileceği yer alıyor.

Meclis İç Tüzüğüne göre Genel Kurul’da “çalışma düzenini kasıtlı olarak bozmak” gibi eylemlerin ‘UYARMA’ cezası, “Kaba ve yaralayıcı sözler söylemek ve eylemlerde bulunmak, saldırıda bulunmak, küfür etmek, aşağılamak veya tehdit etmek” gibi eylemlerde ise milletvekillerine KINAMA cezası verilebiliyor.

Disiplin cezaları uygulanır

Meclis İç Tüzüğü’nün Genel Düzen (73)’üncü maddesinin (8)’inci fıkrasına bakıldığı zaman, Genel Kurulda söz kesilemez, kişilikle uğraşılamaz ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda ve eylemlerde bulunulamaz. Bu madde kurallarına aykırı hareket eden milletvekilleri hakkında İçtüzüğün 140’ıncı ve 141’inci maddeleri uyarınca disiplin cezaları uygulanır.

Görüşmeler sırasında gürültü veya kavga çıkması nedeniyle çalışma düzeni bozulduğu takdirde Meclis Başkanı, bu İçtüzüğün 17’nci ve 18’inci maddeleri uyarınca İdare Amirleri ve Divan Katiplerinin yardımıyla düzeni sağlayabilir veya toplantıya ara vereceği uyarısında bulunabilir. Buna karşın gürültü ve kavga devam ederse Meclis Başkanı oturuma takdir edeceği bir süre kadar ara verir. Saptanan süre sonunda, oturum yeniden açıldığında, gürültü ve kavga devam ediyorsa, Meclis Başkanı birleşimi kapatabilir.

Uyarma cezası

İç Tüzüğe göre Milletvekillerine Meclis faaliyetleri sırasında eylemleri dolayısıyla verilebilecek disiplin cezaları şunlardır: Uyarma, Kınama ve Meclisten Geçici olarak çıkarma. Disiplin Cezaları, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.

Uyarma Cezasını gerektiren haller ise şunlardır: Konuşmacıyı engellemek kastı ile söz kesmek; Çalışma düzenini kasıtlı olarak bozmak; Kişilikle uğraşmak; Bu İçtüzüğün 73’üncü maddesi kurallarına aykırı hareket etmek. Uyarma Cezasının verilmesinin gereğini takdir ve yerine getirme yetkisi Meclis Başkanına aittir. Uyarma, sözlü olarak yapılır. Uyarma Cezası alan milletvekili, kendisini savunmak için söz isterse, bu milletvekiline oturumun veya birleşimin sonunda söz verilir. Meclis Başkanı, gerekirse, daha önce de söz verebilir. Meclis Başkanı, milletvekilinin açıklamasını yeterli görmezse uyarma cezasını kaldırmaz; yeterli görürse, uyarma cezasını kaldırdığını bildirir. Bir milletvekili aynı birleşimde iki kez uyarma cezası alırsa, durum tutanağa geçirilir.

Kınama cezası

Kınama Cezasını gerektiren eylemler ise şunlardır: “Kaba ve yaralayıcı sözler söylemek ve eylemlerde bulunmak. Saldırıda bulunmak. Mecliste gürültü ve kavgaya neden olmak. Meclis Başkanına, bakanlara veya herhangi bir milletvekiline küfür etmek veya onları aşağılamak veya tehdit etmek.” Kınama Cezasının verilmesinin gereğini takdir ve yerine getirme yetkisi Genel Kurula aittir.

Genel Kurul kınama ve savunma hakkı kararı, Başkanlık Divanı önerisinin sunulması üzerine görüşmesiz ve işaret oyuyla oylar.) Kınama Cezasının gerektiren eylem oturum sırasında yapılırsa Meclis Başkanı oturuma ara verir ve Başkanlık Divanını toplar. Kınama Cezası ile cezalandırılması önerilen milletvekilinin, doğrudan doğruya veya bir başka milletvekili aracılığı ile açıklamada bulunmak ve kendini savunmak hakkıdır. Kınama Cezası tutanağa geçirilir. Ayrıca ilgili milletvekilinin sicil dosyasına Meclis Başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte yazılı olarak eklenir.

Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezası

Bir milletvekiline Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezası ise şu hallerde verilir: Ayni birleşim sırasında üç kez kınama cezası almak. Bir ay içinde beş kez kınama cezası almak. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı makamı veya Meclisin manevi kişiliğini tahkir etmek. Meclisin bina, tesis, eklenti ve arazisine silahlı olarak girmek.”Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezası, en çok üç birleşim için verilir. Bu ceza verilir verilmez derhal yerine getirilir. Bu cezaya çarptırılan milletvekili cezasının yerine getirilmesine karşı gelirse, Başkan, oturumu derhal kapatarak o milletvekilinin salondan çıkarılmasını İdare Amirlerinden ister. Ayrıca İdare Amirine bu hususta Divan Katibi yardımcı olur. Bu cezaya çarptırılan milletvekili, Genel Kurul ve Komite çalışmaları ile Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu çalışmalarına, cezası süresince katılamaz. Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezasının verilmesinin gereğini takdir ve yerine getirme yetkisi Genel Kurula aittir.

Savunma Hakkı

Genel Kurul’da milletvekilinin savunma hakkı kararı, Başkanlık Divanı önerisinin sunulması üzerine görüşmesiz ve işaret oyuyla oylar. Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezasının gerektiren eylem oturum sırasında yapılırsa Meclis Başkanı oturuma ara verir ve Başkanlık Divanını toplar. Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezası ile cezalandırılması önerilen milletvekilinin, doğrudan doğruya veya bir başka milletvekili aracılığı ile açıklamada bulunmak ve kendini savunmak hakkıdır. Meclisten Geçici Çıkarma Cezaları, tutanağa geçirilir. Ayrıca ilgili milletvekilinin sicil dosyasına Meclis Başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte yazılı olarak eklenir.