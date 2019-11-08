Andreas Charalambous'tan "Retrospektif"

Andreas Charalambous "Retrospektif” sergisi Eş zamanlı olarak Bellapais Manastırı ve Art Rooms Galeri’de Açıldı

Kıbrıs’ın önde gelen ressamlarından Andreas Charalambous’un retrospektif sergisi sanatçının 1999-2019 yılları arasındaki çalışmalarını kapsıyor. Sergi, Art Rooms Galeri ve Bellapais Manastırı’nda eş zamanlı olarak 4 Kasım Pazartesi günü saat 18:00’da Bellapais Manastırı’nda ardından saat 19:30’da Art Rooms Galeri’de devam etti.

Yaşanan savaş nedeniyle uzun yıllar annesinin köyü olan, çocukluğunun geçtiği Bellapais’i ve dedesinin 40 yılı aşkın bir süre boyunca baş rahipliğini yaptığı Bellapais Manastırı’nı ziyaret edemeyen sanatçı için bu mekan özel ve bir o kadar da trajik bir anlam taşıyor.

Eserlerinde Kıbrıs adasından, mitolojik hikayelerden, çevresindeki günlük olaylardan ilham alarak ve eşsiz anları yakalayarak fantastik hikayeleri resmediyor. İzlenimci tarafı, eserlerindeki müthiş ışığın etkisi, izleyicileri çok özel bir evrenin içine çekiyor. Dokular, hacimler ve formlar yoluyla, çalışma sürecinde heykel ile deneyimler içeren üç boyutluluğu araştırıyor. Figüratif ve soyut arasında kurduğu kompozisyonlarda geçmişe el sallayan zamanın akısını hissettiriyor. Gölgeyi, ressamların kişiliğinin negatif yanlarını gösteren psikolojik bir araç, yaşamın dertlerini betimleyen bir gösterge olarak kullanıyor.

Sergi 13 Aralık’a kadar Salı gün hariç her gün 13:00-21:00 saatleri arasında Art Rooms Galeri’de, hafta içi her gün 9:00-17:00 saatlerinde ise Bellapais Manastırı’nda ziyaret edilebilir.