‘Anayasa’nın Toplu Sözleşme hakkını  düzenleyen maddesine aykırı’

Yasal değişiklikle İhtiyat Sandığı yatırımlarının sınırlandırılması, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İhtiyat Sandığı Yasası’nda 2012 yılında yapılan bu yöndeki yasal değişiklik aleyhinde El-Sen ve Hür-İş’in ayrı ayrı açtıkları ancak birleştirilerek görüşülen dava sonuçlandı.

EL-SEN

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, TÜRK-SEN’e bağlı El-Sen’nin, ihtiyat sandığı yasasında şubat 2012 tarihinde yapılan yasal değişiklikle çalışanlar adına kesilen ihtiyat sandığı prim ve depozitlerine sınır getirilmesini Toplu İş Sözleşmelerine müdahale olarak yorumlaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne açmış olduğu davanın bugün sonuçlandığını belirtti.

Yasada sınırlandırılan, iki katına kadar olan sınırlama kuralının Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildiği kaydedilen açıklamada, bundan böyle sendikalar ile işverenler arasında yapılacak olan Toplu İş Sözleşmelerinde Asgari %4.4 üzerinde olan prim ve depozitlerin Toplu İş Sözleşmelerinde sınırsız olarak uygulanabileceği belirtildi.

HÜR-İŞ FEDERASYONU

Hür-İş Federasyonu Başkanı Yakup Ö. Latifoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, Federasyon olarak Anayasa Mahkemesinde yasanın bu konudaki düzenlemelerinin iptali için 2012 yılında atıkları davanın bugün karara bağlandığını ve %8 in üzerinde İhtiyat Sandığı yatırımı yapılamayacak ifadesinin Anayasaya aykırı bulunduğunu kaydetti.

Hükümetin, çalışanların İhtiyat Sandığı yatırımlarının en az %4 çalışan, %4 işveren ve en fazla da %8 çalışan %8 işveren şeklindeki eşit miktardaki yatırım olması yönündeki yasal düzenlemesinin, Anayasaya aykırı olduğunu belirterek yargıya başvurduklarını anlatan Latifoğlu, şunları ifade etti:

“Hür-İş Federasyonu olarak Anayasa Mahkemesi’nde yasanın bu konudaki düzenlemelerinin iptali için 2012 yılında açmış olduğumuz dava bugün karara bağlanmış ve %8 in üzerinde İhtiyat Sandığı yatırımı yapılamayacak ifadesi Anayasaya aykırı bulunmuştur. Bu karar Hür-İş Federasyonu’nun ne kadar haklı olduğunun açık göstergesidir.

Hür-İş Federasyonu olarak sosyal diyalog, hukukun üstünlüğü ve çalışanların alın terlerinin karşılığı olan sendika işveren düzenlemelerinin neticesi olan Toplu İş Sözleşmelerinin müdahalesiz olması sendikal mücadelemizin esas çıkış noktasıdır. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi’nin ilgili yeni yasal düzenlemeyi iptal etmesi sendikal hareket açısından önemlidir.”

Hür-İş Federasyonu olarak, temelde çalışanların haklarındaki yasa dışı her türlü düzenleme, uygulamalara karşı her türlü eylem ve hukuki müdahaleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Latifoğlu, “Hükümeti hak gaspı niteliğindeki uygulamalardan vazgeçmeye ve çalışanları ilgilendiren konularda taraflarla sosyal diyaloğa davet ederiz” dedi.