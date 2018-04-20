Anayasa Mahkemesi'nin 'ÖZEL' kararı!

Didem MENTEŞ

Anayasa Mahkemesi, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası altında yer alan ‘özel hasta bakma hakkı’ tanımını yapan ‘özel’ kelimesini Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı buldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kasım 2017'de Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nın 2.maddesi ile esas Yasaya eklenen ‘Özel Hasta Bakma’ tefsiri (tanımı) ve esas Yasa’nın 40.maddesinin 1 ve 3. Fıkralarını değiştiren 3.maddesinin Anayasaya aykırı olup olmadığı veya uygun olup olmadığı konusunda görüş bildirmesi için Anayasa Mahkemesi’ne müracaat etmişti.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu maddelerle ilgili değerlendirmesini yaprak bugün kararını açıkladı. Mahkeme, yasaya ‘özel hasta bakma hakkı’ tanımı konulduğunu, 'özel' tanımının 2’inci iş yapmayı çağrıştırdığına vurgu yaparak, ‘özel’ adı altında sağlık hizmeti verilmesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar verdi.

Karar soncunda Cumhurbaşkanlığı’nın yasayı Meclis’e iade ederek, düzeltme yapılmasını talep edebilecek.

Karar sonrası Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği açıklamaya yaptı:

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

"Çalışmalara katkı sağlamaya hazırız"

Anayasa Mahkemesi, “Özel Hasta Bakma Hakkı” ile ilgili olarak Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası Hususunda Cumhurbaşkanı’nın Görüş İstemi Üzerine bugün kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi, her şeyden önce, Esas Yasanın Özel Hasta Bakma Hakkı’nı düzenleyen 40’ıncı maddesinin yürürlükte kalmasının anayasaya aykırı olmadığını; ancak, bu maddede yer alan “özel” kelimesinin anayasaya aykırı olduğunu ortaya koydu.

Karara göre, özel kelimesi ikinci işi çağrıştırmakta ve ikinci iş yasağı nedeniyle anayasanın eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Ancak, devletin görevlendireceği kamu hekimleri ile kamu sağlık çalışanlarının mesai saatleri dışında ve tatillerde sağlık hizmeti vermesinin devletin görevi olduğu ve böyle bir uygulamanın haklı nedenlere dayandığı ifade edilen kararda, verilecek bu hizmetin nerede ve ne şartlarda verileceğini belirleme yetkisinin de devlette olduğu ortaya konmuştur.

Sonuç olarak, değişiklik yasası ile getirilen “Özel Hasta Bakma Hakkı” tanımı, sadece “özel” kelimesi hariç anayasaya uygun bulunmuş ve “Özel Hasta Bakma Hakkı”nı düzenleyen 40’ıncı madde de, “özel” kelimesi hariç yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Anayasa Mahkemesi’nin kararının ülkemize hayırlı olmasını diler; Sağlık Bakanlığı’nın kamunun vereceği sağlık hizmetlerinin Mahkeme Kararı ışığında gerekli yasal zemine oturtulması hususunda yapacağı çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduğumuzu bildiririz.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği

"Bitmeyen 2. İş Rüyası Bitmeyecek Kabusa Döndü"

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu olarak kamu hekimlerinin 2. iş yapma sevdası uğruna mahkeme koridorlarında geçirdiğimiz bir sürecin daha sonuna az önce gelmiş bulunuyoruz.Anayasa Mahkemesi Kamu Sağlık Çalışanları 40. Maddede yer alan özel hasta bakma terimini Anayasaya aykırı buldu.

Buradan öncellikle Hukuk Devletinin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönetim kurulum ve üyelerimiz adına teşekkür ederim.Ayrıca Sayın Başbakanımıza’da bir çağrı yaparak artık kamu hekimlerinin 2. iş rüyasının tamamen bittiğini bu konuda sağlıkta daha fazla zaman kaybetmeden herkesin yasal zeminde çalışmasını sağlamasını bunun direktiflerini Sayın Sağlık Bakanına vermesini ayrıca KTTB Başkanınada artık kendi de dahil üyelerini yasal zeminde çalışmaya davet etmesini acilen talep ediyoruz.Unutulmaması gereken bir diğer noktada yakın zamanda Alicengiz Oyunu olarak bakanlar kurulundan geçen Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğününde artık geçerliliğinin kalmadığıdır.

Bu konu ile ilgili geniş açıklama ve atılacak adımlar yönetim kurulumuz tarafından gerekçeli karar alındıktan sonra ve üyelerimiz ile yapılacak toplantı sonucunda tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.