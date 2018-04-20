Anayasa Mahkemesi, Askeri Mahkemeyi işaret etti
Vicdani retçiler Murat Kanatlı ve Haluk Selam Tufanlı’nın ‘askeri mahkemelerin bağımsızlık ve adil yargılanma’ ilkesine yönelik Anayasa Mahkemesi’ne havale edilen dava sonuçlandı, karara bağlandı.
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Didem MENTEŞ
Vicdani retçiler Murat Kanatlı ve Haluk Selam Tufanlı’nın ‘askeri mahkemelerin bağımsızlık ve adil yargılanma’ ilkesine yönelik Anayasa Mahkemesi’ne havale ettiği dava sonuçlandı, karara bağlandı.
Bugün görüşülen davada; Anayasa Mahkemesi, davacı Kanatlı ve Tufanlı tarafından ortaya konan ‘GKK’da görev yapan yargıçların GKK’ya bağlı olduğu ve adil yargılanma ilkesi yönünde çeliştiği’ iddialarını reddetti.
Anayasa Mahkemesi kararında; sivil yargıçların tüm adil yargılama ilkelerine uygun şekilde görev yaptıklarını ve sadece bir kelime ile (nezdinde) adaletin yapıldığının görünür olmaktan uzak olduğunun söylenemeyeceği’ yönünde karar verdi.
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Etiketler : Vicdani ret, Murat Kanatlı, Haluk Selam Tufanlı, mahkeme, karar
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