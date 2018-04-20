Anayasa Mahkemesi, Askeri Mahkemeyi işaret etti

Didem MENTEŞ

Vicdani retçiler Murat Kanatlı ve Haluk Selam Tufanlı’nın ‘askeri mahkemelerin bağımsızlık ve adil yargılanma’ ilkesine yönelik Anayasa Mahkemesi’ne havale ettiği dava sonuçlandı, karara bağlandı.

Bugün görüşülen davada; Anayasa Mahkemesi, davacı Kanatlı ve Tufanlı tarafından ortaya konan ‘GKK’da görev yapan yargıçların GKK’ya bağlı olduğu ve adil yargılanma ilkesi yönünde çeliştiği’ iddialarını reddetti.

Anayasa Mahkemesi kararında; sivil yargıçların tüm adil yargılama ilkelerine uygun şekilde görev yaptıklarını ve sadece bir kelime ile (nezdinde) adaletin yapıldığının görünür olmaktan uzak olduğunun söylenemeyeceği’ yönünde karar verdi.