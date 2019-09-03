Anatasiadis, Yunanistan'a gidecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in, 10 Eylül Salı günü Atina’da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüşeceği açıklandı.



Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Salı günü Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı'nda yapılan Ulusal Konsey toplantısının ardından Yunanistan Başbakanı ile telefonda görüştüğünü duyurdu.



Sözcü, Rum lider Anastasiades’in Mitsotakis’i Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Bayan Jane Holl Lute ile yaptığı görüşmeler ve referans şartları konusunda kaydedilen ilerleme hakkında bilgilendirdiğini ve Yunanistan Başbakanı’nın konu üzerindeki görüşlerini dinlediğini açıkladı.