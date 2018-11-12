Anastasiadis'ten müzakereler için 'koşullu kabul'

Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’in doğru koşularda müzakerelerin yeniden başlamasını arzu ettiğini söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının görüşlerinin “uzun zamandan beri bilinene görüşler” olduğunu ifade eden Sözcü, BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Bayan Jane Holl Lute ile görüşmenin gerçekleştirilmesinin beklediğini söyledi.

Ulusal Konsey’in pazartesi günkü toplantısının ardından açıklamada bulunan Sözcü, toplantının yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini; Anastasiades’in siyasi partilerin liderlerini 26 Ekim tarihinde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve 31 Ekim tarihinde Lute ile yaptığı görüşmeler ve aynı zamanda, müzakerelerle ilgili görev tanımının belirlenmesi konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Sözcü, devamla, toplantı sırasında siyasetçilerin kendi görüşleri, önerileri ve endişeleri hakkında konuştuklarını ifade ederek “Anastasiades BM Genel Sekreteri’nin arzu ettiği ve ifade edilen endişelerin bazılarını paylaştığına ve görev tanımının hazırlanmasının önemine işaret etti” dedi.

“Anastasiades doğru koşullar temelinde müzakerelerin yeniden başlamasını arzu ediyor” diyen Sözcü, âdem-i merkezi federal sistem konusu üzerindeki son zamanlarda ifade edilen tüm görüşlere saygı duyduğunu; ancak oluşturulan durum üzerinde kendi görüşlerine sahip olduğunu belirtti.

Görev tanımıyla ilgili bir soruya Sözcü, Lute ile yapılacak yeni görüşmenin gerçekleşmesi ve sürecin başlamasıyla görev tanımının içeriğinin belirginleşeceği yanıtını verdi.

Sözcü, ancak Bayan Lute’nin adaya yapacağı ziyaret tarihinin hala daha belirlenmediğini de söyledi.

Geçiş noktalarının açılması konusuyla ilgili bir soruya Prodromou, 2015 yılında varılan mutabakatın uygulanmaya konduğunu, Derinya geçiş noktasıyla ilgili bölgede askeri varlığın olmaması dâhil sunulan tüm şartların yerine getirildiğini belirtti.

Sözcü, Kıbrıs Rum tarafının cep telefonlarıyla ilgili güven artırıcı önlemi, her hangi bir siyasi arzu amaçlanmaması durumunda, hayata geçirmeye hazır olduğunu ve telefon bağlantısı olacağını belirtti.

