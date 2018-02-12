Anastasiadis'ten Maronitlere mesaj

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, dün katıldığı bir etkinlikte, Maronitlerin, dört Maronit köyünün de yasal sakinlerine iade edilmesi konusundaki talebine destek belirttiği ifade edildi.



Anastasiadis’in dün Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen Ay. Marona yortusuyla ilgili bir ayine katıldığını yazan Alithia gazetesi, etkinlikte Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil’in de yer aldığını kaydetti.



Gazeteye göre Basil’in etkinlikte yer almasının, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin bir ifadesi olduğunu söyleyen Anastasiadis, devamla Kıbrıs sorununa da değinerek “temel ve değişmez hedeflerinin, birincil ve en üst öncelik, aynı zamanda uluslararası hukuk ve uluslararası yasal düzenin rehabilite edilmesinin bir gereği olarak, Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve işler bir çözüm bulunması olduğunu” ifade etti.



Anastasiadis, “arzu ettikleri şeyin, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar aynı zamanda tüm dini gruplar ile toplulukların insanlık hakları ile temel özgürlüklerine tam anlamıyla saygı duyacak olan bir devletin meydana getirileceği bir çözümü başarmak olduğunu” da söyledi.



“İşleyişini, AB müktesebatı ile BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesine yanıt verecek bir çözüme oturtacak olan çağdaş devletin Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu” da öne süren Anastasiadis devamla; “yasal sakinlerinin tümünün, güvenlik ve barış koşulları içerisinde, garantiler, işgal birliklerinin varlığı ve üçüncü ülkelerin askeri varlığı olmaksızın, müreffeh olacağı bir devletten” söz etti.



Anastasiadis, “Kıbrıs sorunuyla ilgili olası bir konferansta, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin, işgalin sona ermesi ve vatanın yeniden birleşmesi için, en nihayetinde yapıcı bir şekilde çalışmaya istekli olmalarını umduğunu” da dile getirdi.



Bir ülkedeki güvenlik ve istikrarın, temel refah unsurunu teşkil ettiğine inandığını da dile getiren Anastasiadis, bundan ötürü çabalarının iki toplumlu diyalog masasıyla sınırlı olmadığını ekledi.



Anastasiadis’in konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın bölge ülkeleriyle yaptığı işbirliklerine değindiğini de aktaran gazete, Maronit Başpiskoposu İosif Sueif ile Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas’ın da etkinlikte yer alarak konuşma yaptıklarını belirtti.



Haravgi ise, “Gayri Resmi Bir Bölgesel Forum İçin İttifaklar” yukarıda başlıkla yayımladığı haberinde, Anastasiadis’in söz konusu etkinlikte yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi’nin bölge güçleriyle yaptığı bölgesel işbirliklerine değinerek, temel hedeflerinin, “komşu ülkelerle meydana getirilen bütün ittifaklarını, bölgenin tümü için önemli bir güvenlik ve işbirliği unsuruna dönüşecek olan gayri resmi bir bölgesel forumda toplamak olduğunu” ifade etti.



Fileleftheros ise “İstikrar Unsuru” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’ın son yıllarda istikrar unsuru ve bölgesel bir işbirliği kapısına dönüştürülmeyi başardığını söylediğini yazdı.



Politis gazetesi de habere “Anastasiadis’in Üçlü Konferansların Ardından Bir Sonraki Hedefi Gayri Resmi Forum” başlığıyla yer verdi.