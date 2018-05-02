ANASTASİADİS'TEN AKINCI'YA: "OLUMLU OLUR"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'nın "Rum lider Guterres çerçevesini kabul ediyorsa bir paket anlaşma olarak ilan edelim” çağrısına yanıt verdi.

Anastasiadis “Tek yanlı müdahale hakkının kaldırılması kabul edilmişse olumludur” dedi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, barış sürecinde “Guterres Belgesi”nin strateji plan olarak kabul edilmesi yönündeki çağrıya “Tek yanlı müdahale hakkının kaldırılması kabul edilmişse olumludur” yanıtını verdi.

BM PARAMETRELERİ

Nikos Anastasiades, yanlış yorumlamalardan veya etkileyici ifadelerden kaçınmak için ve aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlamasını sağlayacak koşullar yaratıldığı konusunda net bir görüş elde edebilmesi amacıyla Türkiye ile Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin parametrelerini kabul edip etmedikleri konusunda net bir şekilde tutumlarını sergilemeleri çağrısında bulundu.

OLUMLU OLUR

Kıbrıs Türk Toplum lideri Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin çerçevesini “strateji anlaşma” olarak kabul etmesi yönündeki son açıklamaları üzerine yazılı bir açıklamada bulunan Anastasiades, Akıncı’nın 4 Temmuz 2017 tarihinde belirlenen Guterres çerçevesini kabul etmesi durumunda “bunun olumlu bir gelişme” olarak niteledi ve Akıncı ile Türkiye’nin çerçevenin hükümlerini kabul edip etmedikleri konusunda net bir tutum sergilemeleri gerektiğine işaret etti.

YENİ GÜVENLİK SİSTEMİNİ ONAYLIYOR MU?

Anastasiades, Akıncı ve Türkiye’nin “eski güvenlik sisteme devam etmemesi yeni bir güvenlik sistemi gerekir” yönde çerçevede yer alan ifadeyi kabul edip etmediğini de sordu.

Anastasiadis şöyle devam etti. “Tek taraflı müdahale hakları ve Garantiler Antlaşması sona erdirmeli. Her iki toplumdan tüm Kıbrıslıların ve tüm Kıbrıs’ın güven hissetmeleri amacıyla mevcut durumun uluslararası boyut (BM/ çok taraflı - uluslararası çerçeve / dost ülkeler) dâhil olmak üzere çözümün güçlü uygulanmasının gözetimi uygulaması ve izlemesi mekanizmalarla değiştirilmelidir. Bugünkü garantör ülkeler kendi yükümlülüklerinin uygulanmasını uygulamak ve denetlemek durumunda değildirler. Çerçevede bunlar yer almaktadır.”

ORDULAR

Anastasiadis devamla şunu söyledi: “Orduların sayısında çözümün uygulanmasının ilk günden itibaren önemli bir azalma kaydedilmeli ve devamla kuvvetlerin sayısı 1960 seviyesine ulaşmalıdır. Geriye kalan birliklerin tamamen geri çekilmesi için gözden geçirme hükmüne karşı sona erdirme hükmün konusu üç garantör ülkenin Başbakanların katılımıyla yapılacak bir toplantı sırasında ele alınması gerekir”

DANIŞMAN GELİYOR

Anastasiades, devamla, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin sürdürülme ihtimalini araştırmak için bir yetkili atanması niyeti dün açıklandığını ve Kıbrıs Rum tarafının konu üzerindeki olumlu yanıtı hemen verilmesi için talimat verdiğini söyledi.